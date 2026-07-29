Anh Tài It's CHARLES. tạo dấu ấn riêng ở ATVNCG 2026 theo cách "không ai ngờ"

HHTO - Từ hình ảnh một Anh Tài có phần trầm tính, ít nói trong những tập đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, It's CHARLES. đang khiến Gai Con thích thú khi bộc lộ tính cách hài hước và loạt khoảnh khắc "tẻn tẻn".

Trong những tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 (ATVNCG 2026), Anh Tài It's CHARLES. (được người hâm mộ gọi thân mật là "Chạc") ghi dấu ấn với hình ảnh điềm đạm, ít nói và có phần trầm tính. Thế nhưng càng đồng hành lâu, nam nghệ sĩ càng khiến Gai Con thích thú khi dần để lộ một khía cạnh hoàn toàn khác - hài hước, "tẻn tẻn" và không ngại "thoại sảng".

Tại Công diễn 1, It's CHARLES. cùng Nhà Củi Lửa mang đến tiết mục Quá Khứ Còn Lại Gì, gây ấn tượng với ngoại hình sáng, khả năng hát và trình diễn ổn định. Tuy nhiên, khoảnh khắc được khán giả nhắc đến nhiều nhất lại là... sự cố rách quần ngay trên sân khấu. Nam nghệ sĩ sau đó còn hài hước kể lại: "Mình không có biết cái quần nó bị rách. Nhưng mà ban đầu cái quần da mặc nó rất là nóng, không hiểu sao diễn xong thấy mát mát." Cách phản ứng duyên dáng khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành meme trong cộng đồng Gai Con.

Nam nghệ sĩ 94-line tâm sự về sự tích chiếc quần da bị rách ở sân khấu Công diễn 1.

Không chỉ vậy, It's CHARLES. còn bị fan trêu là "người cô đơn nhất chương trình" khi từ Tổ đội Sóng Ngầm đến Nhà Củi Lửa đều rơi vào đội có số thành viên lẻ. Nhiều khán giả hài hước nhắn nhủ: "Công diễn sau nhớ chọn đội chẵn người nha anh."

It's CHARLES. và câu hỏi "trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất".

Nhiều người hâm mộ đùa rằng kể từ ngày "rách quần", Chạc như được "mở phong ấn", phát ngôn ngày càng táo bạo. Trong một buổi livestream gần đây, Anh Tài sinh năm 1994 tiếp tục khiến người xem "cười xỉu" khi lập hẳn "tập đoàn vớ cũ" để xếp hạng body của các Anh Tài như Jun Phạm, Tùng Mint, Thơm Da LAB... Mỗi lần Chạc nói chuyện "mát mát tẻn tẻn", lý do thường là "say bạc xỉu" vì sở thích uống loại nước này của anh.

Chính chủ "Ít Chạc" cũng không ngờ tới độ viral của mình.

Ít ai biết, trước khi trở thành một trong 34 Anh Tài của ATVNCG 2026, It's CHARLES. (tên thật Huỳnh Phương Duy) đã là cái tên quen thuộc phía sau nhiều dự án âm nhạc. Anh từng đảm nhận vai trò producer, vocal producer cho nhiều nghệ sĩ và chương trình truyền hình thực tế, đồng thời là đạo diễn đứng sau các sản phẩm như Nàng Thơ, Giữa Đại Lộ Đông Tây. Đặc biệt, ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, anh chính là producer của ca khúc chủ đề Hỏa Ca.

Với It's CHARLES., việc tham gia ATVNCG 2026 không chỉ là cơ hội thử sức ở một vai trò mới mà còn là hành trình để khán giả hiểu hơn về con người thật phía sau hình ảnh một producer kín tiếng. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Tôi không cố gắng xây dựng một hình ảnh khác với con người thật của mình. Tôi chỉ mong mỗi lần xuất hiện, khán giả sẽ hiểu mình nhiều hơn thông qua âm nhạc, qua những điều mình chia sẻ và qua cách mình sống. Đó có lẽ cũng là điều ý nghĩa nhất mà chương trình mang lại cho tôi."