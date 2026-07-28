Tinh Hà "Say Hi": HURRYKNG chưa tìm được đất tỏa sáng, kỳ vọng từ FC Goose ra sao?

HHTO - Đạt thành tích không khả quan sau 2 vòng đầu của Tinh Hà "Say Hi", HURRYKNG được FC kỳ vọng sẽ bứt phá và "không hiền nữa".

Trải qua 2 vòng Live Stage đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi", HURRYKNG gây chú ý với ca khúc Xoay Vòng và Gentleman. Tuy nhiên, thứ hạng của nhóm anh chàng không khả quan khi ở vòng đầu, nhóm Xoay Vòng "đội sổ" còn nhóm Gentleman đứng áp chót ở vòng 2. Từ đó, những tranh luận xoay quanh màn thể hiện của anh chàng trong mùa giải 2026 trở nên rầm rộ.

Chủ đề về HURRYKNG trong Tinh Hà "Say Hi" gây xôn xao trên Threads.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ của Tinh Hà "Say Hi" nói chung, và cộng đồng FC Goose nói riêng đã nhắc đến tên HURRYKNG. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng Hai Khang vẫn còn "hiền", chưa bung hết năng lực và những gì thu hút nhất trong âm nhạc của mình.

Thành tích hai vòng đầu của HURRYKNG không khả quan.

Chính vì vậy, khán giả hy vọng HURRYKNG sẽ có sự đổi mới, bùng nổ và "chất" hơn ở những vòng kế tiếp để thăng hạng và giành chiến thắng. Khắp "mặt trận" Threads, các Goose đã để lại nhiều bình luận thật lòng nhận xét, cũng như gửi gắm hy vọng nam rapper sẽ có cú "chuyển mình".

Lời nhắn từ FC Goose dành cho HURRYKNG: Khởi đầu của HURRYKNG mùa Tinh Hà này có lẽ hơi nhạt nhòa về phần âm nhạc, cảm giác không có nhiều spotlight của HURRYKNG trong cả hai bài, và thứ hạng của hai bài đều không lý tưởng. Hai bài được đánh giá chuyên môn nhưng lại kén người nghe thực sự rất mong đợi anh Hai... rất mê những ver nhạc quốc tế của Hai, hi vọng Hai sẽ không rời đi quá sớm, tin tưởng HURRYKNG. Khang đang quá hiền, đợt này Khang nhường hết spotlight cho thành viên khác. Cảm giác như Khang muốn support tân binh nhưng mà Khang ơi, Khang chưa đủ lực như HIEUTHUHAI. Hãy điên hơn nữa, đừng có nhường nữa. Xem Tinh Hà với tâm thế ủng hộ 2Khang. Xem xong Live Stage 2 lên bài sợ gây tranh cãi nên không lên, nhưng thực sự muốn thấy 2Khang bùng nổ hơn, như phần trong theme song hoặc hơn. Mong Live Stage 3 sẽ có demo hợp vibe hơn. Khang ảnh hiền quá, tui mún Khang quyết liệt với máu chiến hơn. Rất trân trọng cách Khang support cho các mem khác, nhưng mà anh cũng nên để ý mình một xíu. Tổng hợp từ Threads

Trước đó, nhiều khán giả gọi tên HURRYKNG trong danh sách những ứng cử viên cho ngôi vị Quán quân Tinh Hà "Say Hi". Việc nam nghệ sĩ vươn lên vị trí cao nhất sau cùng sẽ "giữ chuỗi" cho các thành viên GERDNANG trong Vũ trụ "Say Hi", sau HIEUTHUHAI và NEGAV ở hai mùa Anh Trai "Say Hi".

HURRYKNG lại đang gây sốt bởi những "mảng miếng" hài hước trong Tinh Hà "Say Hi".

Giờ đây, người hâm mộ kỳ vọng HURRYKNG sẽ dành cho mình nhiều đất diễn hơn, mang đến những ca khúc đặc sắc như anh đã từng thực hiện tại mùa giải năm 2024 như Đầu Đội Sừng, Kim Phút Kim Giờ, Walk...