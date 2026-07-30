14 Casper "đắt show" sau ATVNCG 2026, úp mở màn tái xuất với ca khúc mới

HHTO - Dù phải dừng chân sau Công diễn 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, 14 Casper vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Nam nghệ sĩ tất bật với nhiều hoạt động mới và hé lộ kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới.

Khép lại tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 (ATVNCG 2026) phát sóng tối 25/7, 14 Casper và Vương Anh Tú là hai Anh Tài đầu tiên phải dừng chân sau Công diễn 1. Dẫu kết quả khiến nhiều khán giả tiếc nuối, không ít Gai Con cho rằng đây chưa phải dấu chấm hết, mà có thể là khởi đầu cho một hành trình mới của hai nghệ sĩ, đặc biệt là 14 Casper.

Chỉ sau vài tuần tham gia chương trình, nam nghệ sĩ đã tiếp cận lượng khán giả đại chúng rộng hơn, nhận được sự yêu mến nhờ màu sắc âm nhạc riêng cùng hình ảnh chân thành, gần gũi. Với nền tảng sáng tác, vocal vững vàng và sự ủng hộ từ người hâm mộ, nhiều người tin rằng 14 Casper hoàn toàn có thể bước sang một chương mới trong sự nghiệp, không còn chỉ là "người viết nhạc chữa lành" quen thuộc của cộng đồng Indie mà trở thành một nghệ sĩ được đông đảo công chúng dõi theo.

14 Casper chia sẻ anh hạnh phúc không phải bởi những con số mà là việc được nhiều khán giả biết đến và đón nhận. "Được yêu thương và có thêm cơ hội đi hát với tôi đã là điều quá tuyệt vời", nam ca sĩ thổ lộ.

Bên cạnh đó, với anh, chương trình còn mang đến nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Từ một nghệ sĩ Indie chủ yếu được biết đến qua các sản phẩm âm nhạc, "Tiên Tử" từng rất bất ngờ khi lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng nhanh chỉ sau vài tập phát sóng. Broadcast cá nhân của giọng ca 99-line cũng nhận được nhiều lượt tương tác hơn trước, đồng thời lịch biểu diễn và lời mời tham gia sự kiện ngày càng "trộm vía".

Sau khi rời ATVNCG 2026, 14 Casper nhận được nhiều lời mời tham gia các show âm nhạc và sự kiện giao lưu cùng khán giả.

Dù rời chương trình quá chóng vánh, với những phần X-Part ấn tượng và màn trình diễn tận hiến, 14 Casper để lại ấn tượng và tình cảm sâu đậm trong lòng khán giả. Sự ủng hộ, tình yêu thương của khán giả dành cho 14 Casper là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Không để khán giả phải chờ lâu, 14 Casper cũng hé lộ sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc mới vào ngày 3/8. Thông tin này càng khiến người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ trở thành "cú hích" giúp anh tiếp cận nhiều khán giả hơn trước.

Trước khi trở thành cái tên được đông đảo khán giả Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dành nhiều tình cảm, 14 Casper (sinh năm 1999, Hà Nội) đã có gần một thập kỷ âm thầm ghi dấu trong cộng đồng Indie Việt Nam. Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương nhưng quyết định rẽ hướng theo đuổi âm nhạc, anh ra mắt từ năm 2018 và sớm định hình phong cách Bedroom Pop với khả năng tự sáng tác, tự sản xuất và chủ động trong hầu hết các khâu làm nhạc.

Lối sáng tác mộc mạc nhưng giàu cảm xúc giúp 14 Casper ghi dấu qua nhiều sản phẩm như có ai ở đây không?, một đời, Người Tốt Nhất hay bao tiền một mớ bình yên?, thu hoài - hai ca khúc từng được các Anh Tài K24 phối mới và trình diễn trong nhiều sân khấu của ATVNCG, góp phần đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả đại chúng.