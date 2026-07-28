Dàn Anh Trai khoe vũ đạo gây hài: Vương Bình tạo trend, Quân A.P không "chịu thua"

Sau vòng Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi", các ca khúc đều đang đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc, cũng như tạo nên nhiều chủ đề rầm rộ trên mạng xã hội. Một trong số đó là vũ đạo của Vương Bình, khi nó bỗng chốc trở thành trào lưu hài hước, mặc cho chính chủ không hề có dự định từ đầu.

Vương Bình trở thành chủ đề xôn xao sau vòng Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi".

Cụ thể trong màn trình diễn Mất La Bàn, Vương Bình đã có màn khoe vũ đạo đặc sắc. Phần động tác tay của anh chàng giờ đây trở thành "cơn sốt" trên mạng xã hội vì vừa dễ thương, vừa hài hước. Một số còn cho rằng cách thể hiện của Vương Bình giống như đang nhảy dân vũ.

Đoạn nhảy Mất La Bàn như "lùa cơm" của Vương Bình đang được chia sẻ.

Đặc biệt khi được đặt cạnh một "cỗ máy nhảy" như DANG HONG HAI, Vương Bình càng có sự khác biệt rõ rệt hơn. Giờ đây, phần vũ đạo Mất La Bàn này đang được cộng đồng mạng cover khắp cõi mạng.

Vũ đạo "lùa cơm" của Vương Bình bắt đầu được cover. Nguồn: @envvv.hnxg

Hứa Kim Tuyền và Minh Tuyết cover theo phong cách dặm phấn hài hước. Nguồn: Hứa Kim Tuyền

Ngoài ra trên Threads, một số Hi Mom - Hi Dad cũng bồi hồi nhớ lại trường hợp của Quân A.P trong Anh Trai "Say Hi" năm xưa. Khi diễn bài Đầu Đội Sừng, nam ca sĩ cũng có cách thể hiện vũ đạo độc đáo, đáng yêu, nhất là khi đặt lên bàn cân cùng một Anh Trai chuyên nhảy như Hùng Huỳnh.

Hoặc, màn trình diễn vũ đạo của NEGAV trong tiết mục Don't Care cũng được nhắc đến trong một số bài đăng khi có "phong cách" dở khóc dở cười tương tự. Không ít khán giả hy vọng các Anh Trai này sẽ có màn "dance pastel" trong tương lai.

Vũ đạo của Quân A.P trong Đầu Đội Sừng được nhắc lại.

Với ca khúc Mất La Bàn, nhóm của Vương Bình, Pháp Kiều, Thể Thiên và Dang Hong Hai đạt hạng 3 trong vòng Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi". Song, Vương Bình hiện tại đang nằm trong danh sách nguy cơ khi sở hữu số điểm không cao, sau khi xếp hạng thấp nhất ở vòng đầu tiên. Chính vì vậy, cộng đồng FC Voi Con đang hy vọng anh chàng sẽ có cú bứt phá trong Livestage 3 để tránh khỏi việc bị loại - điều khó tránh khỏi khi tham gia chương trình của Vũ trụ "Say Hi".