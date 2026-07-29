Tinh Hà “Say Hi”: Live Stage 3 ghi hình gần 24h, rộ tin đồn về màn loại trừ đầu tiên

HHTO - Ngày 27/7, Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục bước vào buổi ghi hình cho Live Stage 3, hứa hẹn mang đến nhiều màn trình diễn bùng nổ. Những thông tin được lan truyền sau buổi ghi hình nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cộng đồng người hâm mộ liên tục bàn luận và háo hức chờ ngày lên sóng.

Theo chia sẻ từ những khán giả có mặt tại trường quay, Live Stage 3 sẽ chứng kiến 24 Anh Trai được chia thành 2 liên quân, mỗi liên quân gồm 3 đội, mang đến 6 tiết mục trong đêm thi. Khác với những mùa Say Hi trước, hai liên quân được cho là sẽ không có một tiết mục biểu diễn chung mà thay vào đó, 6 đội sẽ đối đầu trực tiếp với nhau, hứa hẹn tạo nên bầu không khí kịch tính và khó đoán hơn.

CAPTAIN BOY vui vẻ phát quà cho các bạn fan khi ra về. Nguồn video: @thnhi._08

Live Stage 3 còn được khán giả tại trường quay tiết lộ sẽ có nhiều "secret" đáng chờ đợi, trong đó gây tò mò nhất là sự xuất hiện của một "nụ hôn" trên sân khấu. Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn của vòng thi này là màn dance battle quy tụ những "con tướng performance" như CONGB, DANG HONG HAI, DILLAN, Cody Nam Võ... hứa hẹn mang đến một sân khấu bùng nổ.

Buổi ghi hình Live Stage 3 được nhiều netizen nhận xét là có thời lượng dài nhất từ đầu chương trình, kéo dài gần 24 tiếng. Buổi quay bắt đầu từ khoảng 12 giờ trưa ngày 27/7 và kết thúc vào 6 giờ sáng hôm sau. Trong khi khán giả đã ra về, các Anh Trai vẫn tiếp tục ở lại hoàn thành công việc đến khoảng 8 - 9 giờ sáng mới rời phim trường.

Dương Domic vẫy chào tạm biệt người hâm mộ. Nguồn video: @duongwithdk



Hình ảnh các nghệ sĩ xuất hiện với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày quay xuyên đêm khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Đáng chú ý, DANG HONG HAI ra về với đôi mắt có phần sưng và sau đó chia sẻ mình bị xước giác mạc, không phải do khóc. Dù đã thấm mệt, nhiều Anh Trai vẫn nán lại ít phút để vẫy tay, chào tạm biệt và cảm ơn những người hâm mộ đã kiên nhẫn đồng hành suốt buổi ghi hình.



DANG HONG HAI chia sẻ rằng mình bị xước giác mạc sau khi quay.

Nguồn video: @lyyyy____25

Trong broadcast riêng, nhiều nghệ sĩ liên tục nhắn nhủ các bạn khán giả về nhà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe sau một đêm dài, đồng thời gửi lời cảm ơn vì đã dành thời gian đến cổ vũ. Những tin nhắn ngắn gọn nhưng chân thành nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn khi biết các nghệ sĩ vẫn ổn và đang nghỉ ngơi tốt.

Sau buổi ghi hình, Thể Thiên là một trong những Anh Trai rời phim trường khá muộn, khiến cộng đồng mạng xuất hiện nhiều suy đoán. Một số ý kiến cho rằng anh ở lại để hoàn tất các thủ tục sau ghi hình, trong khi số khác đồn đoán điều này có thể liên quan đến kết quả của vòng thi. Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và chưa được chương trình xác nhận.

Thể Thiên chia sẻ về việc phải ở lại trả key cho chương trình.

Dù Live Stage 3 vẫn còn là một ẩn số, hành trình phía sau sân khấu đã đủ để khán giả cảm nhận được sự nỗ lực của các Anh Trai. Từ những giờ ghi hình xuyên đêm đến những lời cảm ơn gửi người hâm mộ sau buổi quay, tất cả đều cho thấy Tinh Hà "Say Hi" không chỉ là một cuộc thi mà còn là thành quả của rất nhiều công sức và tình cảm của 24 nghệ sĩ.