Phỏng vấn độc quyền Vương Anh Tú: Bước ra từ ATVNCG 2026, đã sẵn sàng "phá kén"

HHTO - Trước khi thành công của bản hit "Anh Cứ Đi Đi" kết hợp cùng Hari Won, Vương Anh Tú từng đứng trước ý định từ bỏ âm nhạc vào năm 2015. Đến "Nếu Có Thế Giới Song Song", "Đại Ca Jet Jet" cho thấy sự cởi mở hơn trong âm nhạc, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn sau hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Khi thành công cũng trở thành một chiếc kén

Hơn một thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Vương Anh Tú được biết đến như một "cỗ máy tạo hit" ballad. Thế nhưng, ít ai biết năm 2015, sự nghiệp của anh từng đứng trước nguy cơ khép lại vì khủng hoảng tài chính. Nam nhạc sĩ khi ấy đã gác lại đam mê, dự định nhập học đại học ngành Kinh tế để tìm công việc ổn định hơn.

Tuy nhiên ngay tại thời điểm đó, bước ngoặt sự nghiệp của anh đã xuất hiện. Ca khúc Anh Cứ Đi Đi kết hợp cùng Hari Won bất ngờ trở thành hiện tượng. Cú hích ấy đã giữ anh ở lại với âm nhạc, mở ra giai đoạn thăng hoa 2016 - 2018 và củng cố kinh tế để anh tự tin chuyển hướng làm ca sĩ từ năm 2020.

Nhưng thành công từ những bản ballad buồn cũng vô tình tạo nên một "chiếc kén", khiến Vương Anh Tú nhiều năm chưa dám bước khỏi vùng an toàn. Dù luôn ấp ủ những màu sắc âm nhạc mới, nam ca sĩ vẫn chọn giữ chúng cho riêng mình thay vì giới thiệu đến khán giả.

"Đại Ca Jet Jet" chia sẻ về ca khúc "Nếu Có Thế Giới Song Song"

Sự xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính là chất xúc tác giúp anh phá bỏ những giới hạn ấy. Tại Công diễn Hội ngộ, thay vì chọn hit cũ để tạo lợi thế nhận diện, anh quyết định giới thiệu ca khúc hoàn toàn mới - Nếu Có Thế Giới Song Song.

Sau khi dừng chân, tình cảm và sự tiếc nuối của khán giả dành cho "Đại Ca Jet Jet" đã trở thành động lực để anh chính thức phát hành MV của ca khúc này. Chia sẻ độc quyền với Hoa Học Trò Online, Vương Anh Tú có những trải lòng về sự thay đổi của bản thân sau chương trình, góc khuất sau các bản demo chưa công bố, cùng thông điệp anh gửi gắm trong sản phẩm âm nhạc mới.

Dấu ấn từ hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Điều gì khiến anh tiếc nuối nhất khi dừng chân tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026? Có ý tưởng hay màu sắc âm nhạc nào anh vẫn chưa kịp thử?

Vương Anh Tú: Có rất nhiều ý tưởng. Thật ra Tú không biết trước luật và nội dung chương trình sẽ thay đổi như thế nào, nhưng Tú còn muốn thể nghiệm rất nhiều thể loại như dân ca đương đại, hát chèo, hát tuồng hay đôi khi là cải lương vì rất muốn thử. Tuy nhiên, cơ hội để làm điều đó tại chương trình không còn nữa. Nhưng cũng không sao, Tú sẽ quan sát các bạn, nếu thấy phù hợp thì mình có thể thử nghiệm trong các sản phẩm thực tế ngoài đời của mình.

Làm việc cùng nhiều Anh Tài đã thay đổi anh như thế nào, cả trong âm nhạc lẫn cách làm việc?

Trộm vía là Tú nhìn có vẻ hơi khó gần nhưng lại rất dễ thích nghi. Chỉ cần không "đụng chạm" gì thì để Tú ở đâu cũng được, sao cũng được, anh em giao công việc gì cũng ổn. Tú không bao giờ tranh giành phần của ai cả, mọi người giao việc gì thì Tú làm việc đó và tự tin mình sẽ làm tốt. Nếu có ai góp ý thì Tú cũng sẵn sàng đón nhận. Tú nghĩ khi ở trong bất kỳ tập thể nào, nếu có tinh thần tốt thì sẽ rất dễ dàng làm việc cùng nhau.

Anh nhớ nhất điều gì khi đảm nhận phần viết X-part ở Công diễn 1?

Đối với Tú, X-part là phần rất quan trọng trong bài hát. Khi đảm nhận phần X-part đó, thật sự là một thử thách rất khó và áp lực, tuy nhiên cũng sẽ rất hạnh phúc nếu mình làm thành công. Khi Dũng nói là Dũng đã làm quá nhiều để "xây những cây cầu" rồi, nên giờ Dũng muốn nhường cho các anh em khác: 14 Casper làm phần kia, còn Tú sẽ đảm nhận phần xây cầu. Rất may mắn là khi Tú vừa viết xong đoạn X-part, Dũng liền nói nó quá phù hợp, vừa thể hiện được chất của Tú, vừa thể hiện tròn trịa nội dung ca khúc. Đó là một niềm hạnh phúc lớn khi Tú được đóng góp vào phần X-part của bài.

Vương Anh Tú chia sẻ về những singer/songwriter ở thời điểm hiện tại.

Thông điệp anh gửi gắm qua Nếu Có Thế Giới Song Song là gì?

Vương Anh Tú: Khi ca khúc Nếu Có Thế Giới Song Song được ra mắt, Tú muốn nhắn gửi tới khán giả thông qua rất nhiều ý nghĩa hình ảnh được gửi gắm trong MV. Chẳng hạn như chi tiết bông hoa màu xanh chuyển sang màu đỏ. Nếu mọi người còn nhớ, trong Giúp Anh Trả Lời Những Câu Hỏi đã từng xuất hiện hình ảnh bông hoa màu xanh. Còn bông hoa màu đỏ tượng trưng cho Vương Anh Tú ở thời điểm hiện tại, và cũng là biểu tượng cho FC của Tú nữa. Nhờ có mọi người yêu thương mà Tú mới có được ngày hôm nay.

Sau chương trình, khán giả có thể kỳ vọng điều gì ở màu sắc âm nhạc mới của Vương Anh Tú?

Vương Anh Tú: Chắc chắn một điều là trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, Tú sẽ làm rất nhiều thể loại âm nhạc khác ngoài ballad. Như mọi người thấy ở công diễn vừa rồi, Tú có thể vừa nhảy vừa rap song song cùng lúc, nên có thể Tú sẽ thử sức ở một sản phẩm mới mẻ nào đó để xem sự đón nhận của khán giả như thế nào.

Ra mắt MV giữa thời điểm thị trường có rất nhiều ca khúc mới từ các chương trình thực tế, anh có áp lực?

Vương Anh Tú: Hiện tại là thời điểm khá sôi nổi của thị trường âm nhạc vì có rất nhiều chương trình thực tế diễn ra cùng lúc, tạo ra số lượng ca khúc mới rất lớn mỗi tuần. Tú cảm nhận thị trường đang chuyển động rất mạnh mẽ và sôi động. Nếu hỏi Tú ra nhạc lúc này có áp lực không, thì thật ra Tú không quá áp lực về tính cạnh tranh. Tú chỉ áp lực về việc làm sao hài lòng được những người luôn ở bên cạnh ủng hộ mình trước đã.