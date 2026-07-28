Diễn viên Thư Đan là ai, từng hợp tác trong phim gì với nhạc sĩ Nguyễn Hùng?

HHTO - Những ngày gần đây, cái tên Thư Đan Nguyễn bỗng dưng được cư dân mạng nhắc tới liên tục. Cô từng hợp tác với diễn viên/nhạc sĩ Nguyễn Hùng trong một bộ phim.

Trong năm 2026, phim Việt bùng nổ cả về số lượng lẫn doanh thu, nhiều phim ăn khách khiến các diễn viên tân binh cũng được chú ý. Thư Đan Nguyễn cũng là cái tên gây ấn tượng với khán giả khi có hai phim thắng phòng vé. Cô có vai diễn đầu tay trong Cục Vàng Của Ngoại, vai cô cháu gái thành công ngoài xã hội nhưng về nhà lại xa cách người thân, tạo nên nhiều xáo trộn.

Sau đó, Thư Đan góp mặt trong phim chiếu Tết Báu Vật Trời Cho, vào vai em gái của Tuấn Trần. Nhiều người bất ngờ khi thấy Thư Đan hóa thân thành cô gái miền biển với làn da rám nắng, trang phục đơn giản, gương mặt gần như không trang điểm nhưng vẫn rất xinh xắn.

Cả Cục Vàng Của Ngoại lẫn Báu Vật Trời Cho đều ăn khách, giúp Thư Đan Nguyễn được xem là gương mặt triển vọng của phim Việt. Trước đó, cô đã là TikToker có tiếng với hơn 1 triệu người theo dõi. Các video về trang điểm, làm đẹp cũng như phối đồ của Thư Đan được nhiều người yêu thích. Phong cách nữ tính, ngọt ngào cũng được khen rất hợp với nhan sắc trong trẻo của cô.

Nhưng mới đây, cái tên Thư Đan Nguyễn lại vướng vào ồn ào khi một người dùng MXH nhận là chồng cũ của nữ diễn viên có bài đăng chỉ trích cô che giấu chuyện đã kết hôn, sinh con. Người này chia sẻ nhiều ảnh chụp chung với Thư Đan cũng như những món quà đắt tiền đã dành tặng cô trong quá khứ.

Sau đó, Thư Đan đã lên tiếng, thừa nhận cô “từng có một gia đình mà mình vô cùng trân trọng” và cho biết việc chia tay là quyết định khó khăn, đau lòng với cả hai. Thư Đan khẳng định bạn bè đồng nghiệp thân thiết đều biết cô đã kết hôn. Nhưng nữ diễn viên hạn chế công khai hình ảnh chồng con vì muốn bảo vệ riêng tư của gia đình trước áp lực từ mạng xã hội, chứ không phải muốn xây dựng hình ảnh độc thân.

Thư Đan và Nguyễn Hùng từng hợp tác với nhau trong dự án phim Cục Vàng Của Ngoại, Thư Đan đóng vai phụ còn Nguyễn Hùng viết nhạc phim. Dù không có cảnh quay nào chung nhưng hai người vẫn khá thân thiết trong buổi ra mắt phim.