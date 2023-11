Đợt không khí lạnh sắp về có gió mùa Đông Bắc mạnh thế nào, khi nào trời rét nhất?

HHT - Các tỉnh thành miền Bắc nước ta, bao gồm thủ đô Hà Nội, sắp đón đợt không khí lạnh khá mạnh. Gió mùa Đông Bắc lần này có sức gió thế nào và mạnh nhất ở thời điểm nào? Khi nào thì nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất trong đợt lạnh này?

Sáng nay, 12/11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã đến gần sát biên giới phía Bắc nước ta, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại phía Nam Trung Quốc, sức gió Đông Bắc là khoảng 13 - 18 km/h. Nhưng ở nhiều tỉnh thành phía Bắc nước ta, trời vẫn rất nắng nóng. Nhiệt độ thực ngoài trời ở thủ đô Hà Nội lúc 12h trưa là khoảng 34oC.

Từ khoảng chiều tối 12/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đến tối nay, gió mùa Đông Bắc sẽ về khu vực phía Đông Bắc Bộ, đến đêm sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh thành Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo hiện tại, gió mùa Đông Bắc lần này sẽ mạnh nhất vào khoảng 9 - 14h ngày thứ Hai, 13/11, mạnh cấp 3. Ở Hà Nội, tốc độ gió trong khoảng thời gian này là 15 - 17 km/giờ. Lúc này, nhiệt độ giảm thấp, ở Hà Nội là khoảng 17 - 18oC, các tỉnh thành khác như Thái Nguyên, Việt Trì, Hòa Bình, Hải Phòng, Nam Định… có nhiệt độ tương tự (chênh 1 - 2oC), người dân ra phố nên khoác áo ấm, các bạn học sinh đi học cả ngày cũng nên mang theo áo ấm từ buổi sáng. Ở các tỉnh thành gần biên giới phía Bắc thì trời rét hơn, nhiệt độ xuống 12 - 14oC.

Cũng trong khoảng thời gian trên, gió giật thỉnh thoảng cũng có thể xảy ra. Ở các tỉnh thành ven biển như Hải Phòng, Quảng Ninh, có thể có gió giật 21 - 22 km/h. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương… có thể có gió giật với tốc độ 28 - 32 km/h (cấp 4 - 5).

Theo dự báo hiện tại thì đêm 12/11, Hà Nội và các tỉnh thành lân cận có mưa nhỏ, dưới 1 mm/h, Hà Giang có mưa to, khoảng 10 mm/h hoặc hơn. Nhưng đến sáng mai thì Hà Nội gần như không mưa. Một số tỉnh thành có khả năng có mưa vừa đến mưa to là Hà Giang, Cao Bằng.