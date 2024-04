Đợt lạnh hiện tại ở miền Bắc có phải “rét nàng Bân” không, sẽ kéo dài đến hôm nào?

HHT - Miền Bắc nước ta đang có đợt không khí lạnh kèm mưa sau một đợt nắng nóng. Vậy đợt không khí lạnh này có phải “rét nàng Bân” không, tại sao lại có mưa chứ không khô ráo, và trạng thái thời tiết lạnh kèm mưa này sẽ kéo dài đến khi nào?

Sáng thứ Hai, 8/4, phần lớn các tỉnh thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Gió mùa Đông Bắc không mạnh, chỉ khoảng cấp 2 - 3 (6 - 19 km/h) nhưng do có mưa nhỏ, mưa phùn nên nhiều người cảm thấy khá rét.

Vậy đợt không khí lạnh này có phải “rét nàng Bân” không?

Theo cách hiểu từ xưa, rét nàng Bân là đợt rét cuối cùng của mùa Đông, thường xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc nước ta. Vậy thì đợt lạnh hiện tại chính là rét nàng Bân. Sau đợt lạnh này, trong tháng 4 (dương lịch) dự báo sẽ không có đợt không khí lạnh nào khác mà chỉ có các đợt nóng đến nóng gay gắt.

Có những người cho rằng “rét nàng Bân” là rét đậm, nhưng thực ra không hẳn. Đợt rét cuối mùa này thường chỉ khiến trời se lạnh. Sáng nay, nhiệt độ ở Hà Nội và các khu vực lân cận là khoảng 23oC, phía Đông Bắc Bắc Bộ khoảng 19 - 21oC. Đến sáng mai, nhiệt độ gần như toàn miền sẽ tăng 2 - 3oC; còn trưa và chiều mai, nhiệt độ Hà Nội lên 28 - 29oC, trời ấm và ẩm. Những mức nhiệt độ này đều không thấp, nhưng do trước đó miền Bắc đã có những ngày rất nóng nên nhiều người mới cảm thấy “rét nàng Bân” là khá lạnh mà thôi.

Trong đợt “rét nàng Bân” này, gió lạnh cuối mùa không đi thẳng từ phía Bắc xuống nước ta mà hơi lệch về phía Đông (gió Đông - Đông Bắc) nên đưa hơi nước từ biển vào, khiến độ ẩm vẫn cao và nhiều nơi có mưa nhỏ, mưa phùn.

Theo dự báo, đợt không khí lạnh này tan dần ngay trong ngày mai và miền Bắc tăng nhiệt trở lại. Thứ Tư (10/4), hầu hết các tỉnh thành đều có nhiệt độ trên 30oC vào trưa và chiều, Hà Nội có thể lên đến 33 - 34oC.