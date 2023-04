"Duty After School" không ăn theo "All Of Us Are Dead" nhờ những điểm hay riêng

HHT - Với nhân vật chính là những học sinh trung học và bối cảnh phải chiến đấu để sinh tồn, “Duty After School” (Học Kỳ Sinh Tử) dễ khiến người xem liên tưởng đến “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống). Nhưng bộ phim chứng minh mình có những điểm hay riêng chứ không hề “ăn theo”.

* Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Trước khi lên sóng, Duty After School (Học Kỳ Sinh Tử) gây chú ý bởi bối cảnh và nội dung phim liên tưởng đến All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống) từng gây tiếng vang trên Netflix vào năm 2022. Nếu All Of Us Are Dead đặt các cô cậu học sinh trung học vào cảnh phải chiến đấu với zombie - xác sống để sinh tồn, thì Duty After School đẩy học trò cuối cấp ra chiến trường tiêu diệt quái vật ngoài hành tinh.

Điều này khiến Duty After School ban đầu bị hoài nghi là “ăn theo” All Of Us Are Dead, nhưng sau khi bộ phim lên sóng bộ phim đã chứng minh mình có những điểm hay riêng.

Câu chuyện của Duty After School bắt đầu khi trên toàn thế giới đột ngột xuất hiện những quả cầu màu tím không rõ nguồn gốc, trong đó có cả Hàn Quốc. Chúng lơ lửng trên bầu trời, vũ khí không tiêu diệt được mà còn khiến chúng sinh sôi nảy nở. Sau nhiều nghiên cứu, không tìm thấy dấu hiệu nguy hiểm khả nghi nào, các nước đều chủ trương sống chung với quả cầu.

Sau một năm, bỗng dưng một ngày có một quả cầu rơi xuống Hàn Quốc, thả ra những con quái vật hung hãn và chúng đã thảm sát cả một doanh trại quân đội. Do chủ quan và thiếu sự chuẩn bị, thảm họa ập đến lại quá nhanh, mức độ tàn phá do bầy quái vật ngoài hành tinh quá khủng khiếp khi càng ngày càng có nhiều quả cầu rơi xuống, lực lượng quân đội của Hàn Quốc phải chật vật đối phó và mỏng dần.

Để tăng cường lực lượng chiến đấu, chính phủ Hàn Quốc quyết định huy động các học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi đại học tham gia huấn luyện quân sự để làm lực lượng bổ sung. Với ý nghĩ tham gia huấn luyện để được cộng điểm thi đại học, các cô cậu học sinh cấp ba không ngờ rằng mình phải cầm súng và chiến đấu với những con quái vật khát máu để sinh tồn cũng như để bảo vệ bạn bè.

Có thể Duty After School còn một số điểm chưa thực sự thuyết phục người xem như ý tưởng sử dụng các cô cậu học trò tuổi teen chiến đấu cùng với lực lượng quân đội được cho là không quá hợp lý. Bởi không ai trong số các bạn học sinh nghiêm túc tham gia khóa huấn luyện quân sự, cũng như không thực sự hiểu hết mức độ nghiêm trọng của tình hình. Thời gian huấn luyện ngắn, các cô cậu còn tuổi “ham ăn ham chơi” chưa thực sự thuần thục đã được giao súng cá nhân và bước ra đối mặt với sự tàn bạo của lũ quái vật.

Tuy nhiên, đó cũng không hẳn là một yếu tố lỏng lẻo của mạch phim, mà có thể hợp lý hóa rằng ban đầu còn trẻ con, nhưng trải qua nhiều biến cố các nhân vật chính dần trưởng thành và chín chắn, đáng tin cậy hơn. Điều này cũng mang đến những khoảnh khắc cao trào, cảm xúc đáng nhớ của phim.

Dàn diễn viên có một số gương mặt đã làm quen với khán giả như Moon Sang Min (Dưới Bóng Trung Điện), Lee Yeon (Tòa Án Vị Thành Niên, Khóa Học Yêu Cấp Tốc, Kill Boksoon)... nhưng họ vẫn chưa là cái tên lớn đủ “hút khách”. Duty After School đặt cược thành công hoàn toàn vào nội dung và dàn diễn viên trẻ, tươi mới, tiềm năng. Và những diễn viên tân binh này đã xuất sắc làm tròn nhiệm vụ của mình.

Mỗi nhân vật đều có câu chuyện và cá tính riêng, và trong thời khắc khó khăn họ sẽ bộc lộ những ưu điểm lẫn khuyết điểm khiến khán giả đồng cảm, hoặc không; nhưng chúng đều để lại những suy ngẫm riêng.

Bên cạnh việc khai thác sự khắc nghiệt của việc chiến đấu với quái vật, nhìn thấy bạn bè mình ngã xuống, và tìm cách sinh tồn, Duty After School xen kẽ những khoảnh khắc nghịch ngợm rất học trò, tếu táo, giúp mạch phim hài hước và “dễ thở” hơn.

Duty After School trọn bộ gồm 10 tập. Phần 1 với 6 tập đã lên sóng. Phần 2 với 4 tập cuối sẽ lên sóng vào 28/4/2023.