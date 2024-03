"Fan cứng" Travis Kelce nhảy nhót, hát theo Taylor Swift tại The Eras Tour Singapore

HHT - Cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce khiến nhiều khán giả bất ngờ khi có mặt tại đêm diễn của bạn gái Taylor Swift tại Singapore. Loạt hành động của anh cũng nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội vì rất dễ thương.

Mới đây, Travis Kelce đã có mặt tại Singapore để ủng hộ cho The Eras Tour của bạn gái Taylor Swift. Tham dự cùng Travis còn có những người bạn thân của anh. Những khán giả có mặt gần khu vực chỗ ngồi của Travis đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị về nam cầu thủ này. Trong một đoạn clip trên X, Travis được nhìn thấy đang nhảy nhót và hát theo bản hit Look What You Made Me Do.

Để mừng sự có mặt của bạn trai, Taylor lại đặc biệt đổi lời bài hát Karma từ “Karma is the guy on the screen coming straight home to me” thành “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”. Hậu đêm diễn, Travis đã đứng đợi Taylor ở sau cánh gà. Cả hai trao nhau những cử chỉ thân mật khiến nhiều khán giả không ngừng hú hét vì quá phấn khích. Travis Kelce từng có mặt tại Sydney để ủng hộ bạn gái mang The Eras Tour đến “xứ sở chuột túi". Cả hai đã có một buổi hẹn hò riêng tư tại một sở thú.

Trước đó, chàng cầu thủ sinh năm 1989 đã nhiều lần đến cổ vũ bạn gái trong những đêm diễn tại Bắc Mỹ. Đổi lại, Taylor cũng không quên tham gia đủ 13 buổi thi đấu của bạn trai tại Chung kết Super Bowl, để rồi chứng kiến khoảnh khắc anh giành chiến thắng chung cuộc cùng đồng đội. Theo tạp chí People, Travis được cho là sẽ dành thêm nhiều thời gian để tham dự các đêm diễn của bạn gái, nhằm ủng hộ cô như cách Taylor ủng hộ anh.