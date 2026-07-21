Loạt trường đại học top đầu Hà Nội dự báo điểm chuẩn 2026: Có trường giảm tới 3 điểm

HHTO - Trước khi Bộ GD&ĐT tiến hành lọc ảo và có điểm chuẩn chính thức, nhiều trường đại học top đầu tại Hà Nội đã đưa ra dự báo về mức điểm trúng tuyển. Trong bối cảnh phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều biến động, không ít trường nhận định điểm chuẩn sẽ giảm ở một số nhóm ngành, song các ngành "hot" như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, logistics, y khoa... vẫn duy trì mức cạnh tranh rất cao.

Đại học Thương mại: Có ngành giảm từ 1-3 điểm

Năm 2026, Trường Đại học Thương mại (TMU) tuyển 5.800 chỉ tiêu với 51 chương trình đào tạo thông qua các phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả HSA/TSA/SAT/ACT và xét tuyển kết hợp.

Theo ThS Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của trường, điểm chuẩn năm nay dự kiến giảm từ 1-3 điểm tùy từng ngành.

Tuy nhiên, mức giảm sẽ không đồng đều. Những ngành có tính cạnh tranh cao và sử dụng các tổ hợp môn có Toán như nhóm ngành kinh tế, quản trị hay công nghệ nhiều khả năng vẫn giữ nguyên điểm chuẩn so với năm trước.

Đại học Xây dựng Hà Nội: Điểm chuẩn dự kiến ổn định

Năm nay, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) tuyển hơn 4.700 chỉ tiêu theo 6 phương thức xét tuyển, bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kết quả các kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực và tuyển thẳng.

Theo ông Bùi Quang Trung, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Truyền thông và Tuyển sinh, căn cứ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cùng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, điểm chuẩn của trường được dự báo cơ bản giữ ổn định.

Đại học Xây dựng Hà Nội. (Ảnh: Website nhà trường)

Đại học Giao thông vận tải: Ngành "hot" vẫn trên 25 điểm

Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) tuyển 6.660 chỉ tiêu theo 4 phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp, xét kết quả Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhà trường dự báo, nhóm ngành từng có điểm chuẩn trên 26 điểm năm 2025 sẽ giảm khoảng 1-1,5 điểm. Nhóm ngành từ 24-26 điểm có thể giảm 0,5-1 điểm, trong khi nhóm 20-23 điểm cơ bản ổn định. Với các ngành có điểm chuẩn dưới 20 điểm, mức điểm trúng tuyển có thể tăng nhẹ từ 0,25-0,5 điểm.

Các ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải cùng nhiều ngành STEM như Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật rô bốt... tiếp tục được dự báo có điểm chuẩn trên 25 điểm, trong đó một số ngành có thể vượt mốc 26 điểm.

Học viện Tài chính: Dải điểm chuẩn từ 21-27

Năm 2026, Học viện Tài chính (AOF) tuyển 6.640 chỉ tiêu đại học chính quy bằng các phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo dự báo của học viện, điểm chuẩn năm nay dao động trong khoảng 21-27 điểm. Biên độ rộng hơn các năm trước do trường mở thêm hai phân hiệu tại TP.HCM và Hưng Yên.

Học viện Tài chính. (Ảnh: Website nhà trường)

Đại học Bách khoa Hà Nội: Nhiều ngành công nghệ vượt 28,5 điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục là một trong những trường có mức điểm chuẩn cao nhất cả nước.

Theo dự báo, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hai ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cùng Khoa học máy tính có thể đạt mức điểm chuẩn trên 28,5 điểm.

Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa, Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano dự kiến dao động từ 27,5-28,5 điểm.

Ở chiều ngược lại, một số ngành như Công nghệ Dệt - May, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm hay Kỹ thuật Hóa dược dự kiến lấy khoảng 20-22 điểm.

Đại học Y Hà Nội: Điểm chuẩn tổ hợp B00 có thể tăng

Theo dự báo của Trường Đại học Y Hà Nội (HMU), điểm chuẩn các ngành xét tuyển bằng tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) có thể tăng từ 0,5-1,4 điểm so với năm trước, tương đương mức điểm của năm 2024.

Đối với các tổ hợp khác như A00 hay D01, nhà trường sẽ quy đổi tương đương theo phương pháp bách phân vị nên mức điểm dự kiến sẽ thấp hơn đôi chút so với tổ hợp B00.

Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Website nhà trường)

Đại học Kinh tế quốc dân: Điểm chuẩn dao động 23-28,5

Theo TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU), điểm chuẩn năm 2026 dự kiến dao động từ 23-28,5 điểm, giảm khoảng 0,25 điểm so với năm 2025.

Nhà trường chia điểm chuẩn thành 4 nhóm chính, gồm nhóm từ 27,5 điểm trở lên; nhóm trên 26 điểm; nhóm từ 24,5 điểm và nhóm từ 23 điểm. Các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và phân tích dữ liệu vẫn được dự báo có mức cạnh tranh cao.