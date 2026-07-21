Thủ khoa toàn quốc khối C00 bật mí bí kíp "lội ngược dòng" cho thí sinh tự do

HHTO - Vừa học đại học, vừa đi làm thêm trang trải cuộc sống, nhưng Nguyễn Thanh Bình vẫn xuất sắc cán đích với danh hiệu Thủ khoa khối C00 toàn quốc (28,75 điểm). Dành cho những ai đang ấp ủ giấc mơ làm lại từ đầu sau một kỳ thi không như ý, bạn vẫn có thể bứt phá ngoạn mục nhờ phương pháp học tối giản bám sát sách giáo khoa và một tinh thần tự học kỷ luật.

Từ kỳ thi không như ý đến thủ khoa C00

Nếu bạn là 2K8 và vừa trải qua một kỳ thi không như ý, câu chuyện của bạn Nguyễn Thanh Bình (cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk) là minh chứng cho việc không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Là một trong những thủ khoa khối C00 toàn quốc, Thanh Bình là thí sinh tự do trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đạt tổng điểm 28,75 ở tổ hợp C00, gồm 9,25 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Lịch sử và 10 điểm Địa lý.

Bạn Nguyễn Thanh Bình.

Ít ai biết được, cậu bạn sinh năm 2K6 phải vừa học đại học cả ngày, vừa đi làm thêm trang trải cuộc sống, vừa tranh thủ ôn thi vào buổi tối và cuối tuần. Dự thi Tốt nghiệp THPT lần hai để xét tuyển thêm văn bằng thứ hai, bí kíp giúp Thanh Bình bứt phá không đến từ những lò luyện đề cấp tốc mà bắt nguồn từ cách học kiên trì, không ngắt quãng và một chiến lược ôn tập tối giản.

Sách giáo khoa

là bệ đỡ vàng

Số lượng điểm 10 môn Địa lí giảm kỷ lục từ hơn 6.000 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 xuống chỉ còn 56 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Do đó, teen cũng cần có phương pháp khoa học, đòi hỏi tư duy logic và phản biện khi ôn luyện các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí.

Theo Thanh Bình, các bạn thí sinh tự do có thể bám sát vào bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” vì bắt đầu từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ thống nhất học tập và ôn luyện dựa trên bộ sách này: “Mình ôn tập bằng cách bám sát sách giáo khoa, thay vì chạy theo các bộ đề phức tạp hay tài liệu nâng cao trên mạng. Việc bám sát và học chắc kiến thức cơ bản trong sách sẽ giúp các bạn có một bệ đỡ vững vàng, không hoang mang trước những thay đổi của đề thi hay các luồng tài liệu trôi nổi bên ngoài”.

Xuất phát sớm với tinh thần tự học

Đặc biệt hơn, hành trình ôn luyện của chàng thủ khoa khối C không diễn ra trong trạng thái căng thẳng. Bí quyết để Thanh Bình giữ kỷ luật và sức bền suốt một năm là phân bổ thời gian hợp lý cho từng giai đoạn ôn tập. Để bản thân không bị quá tải, cậu bạn 2K6 duy trì nhịp học đều đặn suốt mùa hè và có thêm khoảng thời gian dự phòng cho riêng mình. Ngoài việc tự xoay xở sắp xếp thời gian biểu cho chính mình, các thí sinh tự do còn phải tự vượt qua áp lực tinh thần.

Để không bị những nỗi sợ thất bại lấn át, mình đã chia sẻ với người mà bản thân thực sự tin tưởng và giữ vững tâm thế “được học” thay vì “bị ép học”. Bạn hãy ôn luyện với tinh thần nhẹ nhàng, chấp nhận mọi kết quả, giữ không gian học thật yên tĩnh và chọn lọc những lời khuyên phù hợp với bản thân, gạt bỏ những lời xì xầm bên tai. - Nguyễn Thanh Bình

(Thủ khoa khối C00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026)

Đừng sợ mình đi chậm, chỉ sợ mình dừng lại

Những học sinh đạt kết quả cao thường là những bạn đã sớm xây dựng được thói quen tự học mỗi ngày, dù chỉ từ 30 đến 45 phút, cô Nguyễn Thị Huệ (Giáo viên môn Toán, trường THCS Đông Hòa, TP.HCM) gửi lời khuyên đến các sĩ tử dự thi tốt nghiệp THPT năm 2027: “Các bạn sĩ tử tự do hoàn toàn có thể tự nâng cấp phương pháp học của mình bằng cách chủ động sử dụng các công cụ AI như NotebookLM, ChatGPT hay Gemini tổng hợp kiến thức thành sơ đồ tư duy, infographic hoặc liên tục đặt câu hỏi ‘Vì sao?’ để hiểu sâu bản chất vấn đề. Chính thói quen đào sâu này sẽ giúp các bạn ghi nhớ lâu mà không bị ngợp trước lượng kiến thức khổng lồ".

Cô Nguyễn Thị Huệ (giáo viên môn Toán, trường THCS Đông Hòa, TP.HCM). Ảnh: NVCC.

Lội ngược dòng chưa bao giờ là dễ dàng. Hãy xem một kỳ thi không như ý là một bài học quý để bạn vững vàng hơn vì những điều đẹp nhất vẫn đang chờ phía trước.