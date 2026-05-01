Những phương pháp nạp kiến thức qua AI "bao" hiệu quả thu hút hàng trăm ngàn lượt view

HHTO - Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo giúp con người dần "nhẹ gánh", thuận tiện hơn trong công việc, học tập. Trong đó, nhiều sinh viên sau khi tìm được "chìa khóa" đã biến AI thành người bạn đồng hành giúp rèn luyện các kỹ năng như tranh biện, học ngoại ngữ...

Trên mạng xã hội Threads, chủ đề thảo luận về phương pháp rèn luyện kỹ năng phản biện ở giới trẻ hiện thu hút hơn 130K lượt xem, viral ở nền tảng Facebook với hơn 23K lượt thích.

Nhiều bạn trẻ thừa nhận "lép vế" về kỹ năng tranh biện khi bước vào giảng đường đại học.

Bên dưới phần bình luận, đông đảo bạn trẻ cùng bật mí kinh nghiệm "vượt ải". Nhìn chung, để "nhảy số" nhanh, trước tiên bạn cần trang bị kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu về chủ đề/ môn học cần thảo luận.

Một bạn đúc kết: "Tui mới thi xong môn kỹ năng đàm phán với tư duy phản biện, cái cốt lõi vẫn là nắm được càng nhiều thông tin càng tốt, khi đó thái độ của bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều và sự tự tin chính là chìa khóa!".

Tiếp đến, để rèn luyện sự tự tin, đưa lý thuyết vào thực tiễn, bạn cần rèn luyện thêm một số kỹ năng phản xạ như: Tập thói quen nói trước gương, nói một mình, tự đặt câu hỏi - tự trả lời, đọc nhiều hơn, gặp gỡ và cởi mở, quan sát, ghi chép. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng tập phản xạ cho não bằng cách chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ/cộng đồng tranh biện cũng là cách giúp bạn "mạnh" hơn khi "ra sân" thực chiến.

Không chỉ bàn về kỹ năng tranh biện, câu chuyện rèn luyện khả năng ghi nhớ, học bài hiệu quả cũng là mối bận tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn học sinh - sinh viên, vì phải "nạp" lượng kiến thức lớn ở nhiều môn học.

Gần 400K lượt xem, hơn 11,3K lượt thích và 2,6K lượt đăng lại cho chủ đề tìm kiếm mẹo học tập hiệu quả.

Trong số hơn 500 bình luận, một bình luận nhận được hơn 1,7K thả tim có nội dung hữu ích: "Tips đỉnh nhất mà mình áp dụng suốt 10 năm qua: Học để dạy lại. Thay vì học để nhớ, hãy học với tâm thế: Làm sao để giải thích lại cái này cho người khác nghe mà họ hiểu ngay lập tức? Khi bạn buộc não bộ phải sắp xếp lại thông tin để diễn đạt ra ngoài, bạn sẽ hiểu sâu gấp 10 lần việc chỉ ngồi đọc thầm. Khi nào giảng lại được cho người khác hiểu, lúc đó kiến thức mới thực sự là của mình".

Thực chất, phương pháp này có căn cứ khoa học, dựa trên kỹ thuật Feynman của nhà Vật lý đoạt giải Nobel Richard Feynman, một chuyên gia ghi nhớ. Kỹ thuật này được chia thành gồm bốn bước: Xác định chủ đề, giải thích nội dung, xác định lỗ hổng kiến thức, đơn giản hóa giải thích, từ đó, biến kiến thức chung thành tài sản riêng của bạn.

Cùng với các phương pháp truyền thống, khi sống hòa nhập giữa kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo ra đời, nhiều người trẻ còn biến AI thành người đồng hành trong học tập và làm việc. Với một số câu lệnh, bạn có thể trở thành "bên A" và gán "bên B" cho AI để cùng tập dợt về một cuộc phản biện hay đặt AI vào vị trí giáo viên dạy tiếng Anh...

Một số công thức "thu phục" AI nhận nhiều sự tán thành từ người dùng mạng xã hội:

- "Mình hay dùng câu lệnh, "bạn hãy đóng vai một người giàu kinh nghiệm ở lĩnh vực A/B/C, bây giờ có một vấn đề (nêu vấn đề bạn muốn tranh biện), tôi ở phe ủng hộ, bạn ở phe phản đối, hãy tranh biện 1:1 với tôi". Hôm nào tranh biện mà mình yếu thế rồi thì mình sẽ dừng lại, đi tìm hiểu tiếp về vấn đề đấy". Các bạn có thể dùng Gemini, nó có chức năng đối thoại trực tiếp rồi".

- "Tui tranh biện với Chat GPT bằng tiếng Trung, với Gemini bằng tiếng Việt. Nói chung là OK. Mọi người hãy thử câu lệnh: Từ chủ đề/ vấn đề này bạn hãy đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau, lưu ý không được diễn đạt quá khó hiểu và có dẫn chứng từ thực tế rõ ràng".

Netizen chia sẻ từng bước vận dụng AI vào việc học tiếng Anh. Dẫu vậy, đi đôi với học đúng cách, bạn cần phải có kỷ luật, quyết tâm, kiên trì theo đuổi lộ trình để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trước những lo ngại về việc AI khiến con người trở nên thụ động, hay AI "bịa" thông tin sai lệch về kiến thức, nhiều người cho rằng nếu biết cách điều khiển, đưa ra câu lệnh và tiếp thu thông tin có chọn lọc, AI sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn giỏi hơn mỗi ngày.