Giật mình độ chịu chơi của YG cho "You & Me" - Jennie: Tung bản mới mà không báo trước

HHT - "You & Me" không phải sản phẩm đánh dấu màn tái xuất chính thức của Jennie (BLACKPINK) với tư cách nghệ sĩ solo, nhưng lại được đầu tư, tạo nên nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Không dừng lại ở bản dance performance, YG Ent còn tung ra stage mix và mới nhất là cú "đánh úp" với bản Jazz.

Không báo trước, ngày 11/10, YG Ent bất ngờ tung ra live clip của Jennie với ca khúc You & Me bản phối Jazz. Giai điệu da diết của piano, hòa cùng giọng hát độc đáo, luyến láy quyến rũ, ngọt ngào của Jennie tạo nên bầu không khí khác biệt, thơ mộng cho bài hát.

Bản Jazz của You & Me từng được Jennie biểu diễn vào khoảng tháng 6, khi tham gia triển lãm CHANEL Métiers d’art Show 2022/23 ở Tokyo (Nhật Bản).

Trước đó, YG Ent còn khiến người hâm mộ giật mình khi đăng tải stage mix video của You & Me. Stage mix thường là video do người hâm mộ tạo ra, ghép nhiều sân khấu biểu diễn cùng một ca khúc của idol lại thành một, chỉnh sửa, chuyển cảnh, chèn hiệu ứng giống như một bản "biến hình". Với công ty nổi tiếng là "lịch sao Hỏa" lại "đi chậm" như YG Ent lại biết tới dạng video này khiến fan bất ngờ.

Stage mix video của You & Me tổng hợp lại các lần biểu diễn của Jennie trong khuôn khổ world tour Born Pink, cũng cho người xem nhìn nhanh lại một lượt các tạo hình ở phần trình diễn cá nhân của cô.

Khi bản nhạc số chính thức của You & Me phát hành, Jennie lẫn YG còn làm fan bất ngờ khi digital single cover của ca khúc được tiết lộ do tác giả của Thủy Thủ Mặt Trăng (Sailor Moon) - Naoko Takeuchi tạo nên. Phông chữ "You & Me" được dùng ở cover cũng là phông chữ tiêu đề của bộ truyện. Nó được dùng cả trong poster quảng bá chính thức cũng như video khác của You & Me. Naoko đã chọn tạo hình của Jennie khi trình diễn You & Me tại Coachella 2023 để vẽ cover này.

You & Me đã được Jennie biểu diễn trong suốt 1 năm chạy tour cùng BLACKPINK. Nhưng không vì thế mà độ hot của ca khúc bị giảm khi phát hành. Hiện You & Me nằm gọn trong Top 10 của các bảng xếp hạng thuộc hệ thống iChart của Hàn, một thành tích quá tốt với một ca khúc đã được công chúng biết rõ và nghe chán chê.