Giày boots và 3 cách phối cực "cool ngầu" giúp bạn tự tin thể hiện chất riêng

Ái Phương
HHTO - Hãy cùng khám phá những cách phối giày boots chuẩn style ngầu, giúp bạn tự tin thể hiện chất riêng và khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo.

Giày boots luôn là biểu tượng của sự cá tính và nổi loạn trong thời trang, mang đến vẻ ngoài “cool ngầu” đầy cuốn hút cho bất kỳ bộ trang phục nào. Không chỉ vậy, chúng còn là điểm nhấn giúp nâng tầm tổng thể outfit, từ bụi bặm đường phố đến phong cách high-fashion ấn tượng.

Quần đùi kaki và bốt da tinh tế

Hãy xem đây là bằng chứng cho thấy một đôi bốt phù hợp có thể ngay lập tức nâng tầm trang phục, ngay cả khi đó là bộ giản dị, xuề xoà nhất.

Sự tương phản giữa quần đùi kaki, màu rêu hoặc rằn ri, với một đôi bốt da tinh tế đã đưa toàn bộ diện mạo thoát khỏi sự đơn điệu và trở nên ấn tượng hơn.

Quần short denim và bốt da lộn

Khi nói đến quần short denim, bốt da lộn cao đến đầu gối là lựa chọn hàng đầu của những cô nàng sành điệu. Chúng có thể làm tăng vẻ bụi đời và chất ngầu của bộ trang phục đến tối đa.

Để thay đổi phong cách, bạn có thể nghĩ đến xu hướng boho đang được yêu thích, chọn trang phục tông màu be sẽ làm ấm lên vẻ bụi bặm của denim và bốt da. Thêm chút phụ kiện style du mục để làm điểm nhấn, tôn lên sự mộc mạc và lãng mạn của bộ trang phục.

Cool ngầu chất ngất với biker style

Áo khoác da, quần short da và bốt da màu đen từ đầu đến chân sẽ mang tới cho bạn một vibe biker ngầu lòi. Thêm một vài phụ kiện kim loại to bản, choker và chi tiết đinh tán là đủ để hoàn thiện bộ trang phục. Ngoài ra không nhất thiết phải là bốt da màu đen, mà bốt cao bồi, bốt da lộn phối dây xích, hay bốt mũi nhọn cũng đều thích hợp và mang lại những hiệu ứng phá cách khác nhau, xứng đáng để thử nghiệm!

Ái Phương
