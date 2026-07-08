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Hà Nội có thể đón mưa dông từ chiều tối nay, mưa sẽ kéo dài đến bao giờ?

Thục Hân
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HHTO - Ở Hà Nội có khả năng sắp xuất hiện mưa dông và thực ra nhiều nơi ở miền Bắc cũng sẽ có mưa. Trạng thái mưa dông dự báo sẽ kéo dài đến bao giờ?

Tóm tắt nhanh:

· Chiều tối 8/7, ở Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông.

· Mưa tại Hà Nội chủ yếu là mưa ngắt quãng, có nơi và có lúc mưa to, có thể vẫn tiếp diễn trong ngày 9/7.

· Từ ngày 10/7, mưa có xu hướng giảm dần.

Chiều tối nay Hà Nội có thể bắt đầu có mưa dông

Nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay, 8/7, giảm nhẹ so với hôm qua, nhưng về cảm nhận thì gần như vẫn vậy. Trời vẫn nhiều mây, có lúc hửng nắng, thỉnh thoảng có mưa nhỏ cục bộ. Nhiệt độ cảm nhận chiều nay vẫn khoảng 39 - 40oC, căn bản là nóng và oi.

Thời tiết Hà Nội oi nóng trước khi bước vào đợt mưa dông.
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 8/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ chiều tối và tối nay, miền Bắc có thể có mưa dông diện rộng, có nơi mưa to. Khả năng Hà Nội có mưa dông từ chiều tối hoặc tối nay là khá cao.

Mưa ở Hà Nội sẽ kéo dài đến bao giờ?

Theo các mô hình dự báo, mưa tại Hà Nội không diễn ra liên tục mà ngắt quãng, và mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trạng thái thời tiết này có thể còn duy trì trong ngày mai, 9/7, và chiều tối hoặc tối mai Hà Nội vẫn có thể có mưa vừa đến mưa to hoặc dông. Sang ngày 10/7, mưa có thể giảm dần.

Tiết Tiểu Thử (năm nay bắt đầu từ 7/7) vốn là khoảng thời gian hay mưa nắng thất thường và oi bức, vì vậy người xưa hay gọi là “thời tiết độc”.

Mưa dông xuất hiện ở Hà Nội từ chiều tối ngày 8/7.
Các mô hình lớn dự báo miền Bắc mưa diện rộng từ chiều tối nay. Trong hình là dự báo mưa của mô hình ICON. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa dông có thể giúp hạ nhiệt tạm thời nhưng cũng đi kèm nguy cơ sét, gió mạnh và ngập cục bộ. Vì vậy, ngoài việc mang theo đồ che mưa, người dân lưu ý sắp xếp lịch trình di chuyển, nếu thấy mưa gió to thì nên tìm nơi trú ngay, tránh đứng gần cây lớn hoặc các kết cấu dễ rơi, đổ.

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Thục Hân
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