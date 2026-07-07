Ronaldo đã thi đấu kỳ World Cup cuối cùng, bao giờ con trai khoác áo tuyển quốc gia?

HHTO - Cristiano Ronaldo đã nói World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Vậy con trai anh - Ronaldo Jr. - bao giờ mới có thể khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha?

Tóm tắt nhanh: · Cristiano Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. · Ronaldo Jr. đã bắt đầu thi đấu ở cấp độ đội tuyển trẻ của Bồ Đào Nha. · Khả năng hai cha con cùng khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha là một kịch bản được mong đợi.

Sau trận đấu với ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2026 (ĐT Bồ Đào Nha thua 0-1), Ronaldo đã xúc động và rơi nước mắt khi vẫy chào người hâm mộ ở sân vận động.

Trước trận đấu này, Ronaldo đã xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh, dù không nói rõ liệu anh có chính thức giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia (ĐTQG) hay không, theo trang Independent.

Ronaldo rơi nước mắt sau trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Ảnh: AP.

Ronaldo là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá hiện đại. Nên việc anh chơi kỳ World Cup cuối cùng không khỏi khiến người hâm mộ bóng đá khắp thế giới xúc động và cảm thấy như thể một chương lớn của bóng đá thế giới khép lại.

Và sau đó, nhiều người cũng bắt đầu nhìn về phía trước và đặt câu hỏi: Bao giờ con trai của CR7 - Cristiano Ronaldo Jr. - mới có thể khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha?

Ronaldo Jr. đã bắt đầu hành trình ở cấp độ quốc tế

Cristiano Ronaldo Junior được cho là đang cân nhắc chuyển đến châu Âu vào mùa Hè này để phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp ở cấp độ cao nhất, theo trang Sports Illustrated.

Ronaldo Jr. có thể được nhiều CLB lớn quan tâm. Ảnh: Pixsell/ MB Media/ Getty Images.

Cầu thủ 16 tuổi hiện đang chơi cho đội trẻ của câu lạc bộ Al Nassr thuộc giải Vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Cậu sở hữu thành tích ấn tượng với 56 bàn thắng trong 27 trận đấu cho đội U-15 của Al Nassr.

Năm ngoái, Ronaldo chia sẻ rằng Ronaldo Jr. đã được gọi lên tuyển trẻ của Bồ Đào Nha để thi đấu ở Croatia, theo trang People.

Vì vậy, vẫn có ý kiến cho rằng nếu Ronaldo tiếp tục thi đấu quốc tế, người hâm mộ có thể được chứng kiến hai cha con cùng khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha. Đây tất nhiên là một hình ảnh rất lãng mạn, nhưng cũng mới chỉ là một khả năng, chưa thể nói chắc chắn.

Bao giờ người hâm mộ mới có thể thấy Ronaldo Jr. ở tuyển Bồ Đào Nha?

Theo trang Marca hồi giữa tháng 5 năm nay, Ronaldo Jr. đã được gọi lên đội U16 của Bồ Đào Nha. Rất có thể cậu sẽ còn trải qua các cấp độ U17, U19 hoặc U21 trước khi cạnh tranh suất lên ĐTQG.

Ronaldo và con trai Cristiano Ronaldo Jr. Ảnh: @cristiano.

Và nếu Ronaldo Jr. thể hiện xuất sắc, rất có thể cậu sẽ khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha ở kỳ World Cup 2030, khi Bồ Đào Nha là đồng chủ nhà.

Đó có lẽ sẽ là sự tiếp nối mà bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào cũng chờ đợi. Bởi có một sự thật khó phủ nhận, là không mấy ai từng nỗ lực hơn, hy sinh nhiều hơn và kỷ luật hơn Ronaldo trong cả lịch sử bóng đá. Và rất có thể con trai anh cũng như vậy.

