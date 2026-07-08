Máy mắt phải là “điềm xui”? Người đàn ông chịu hậu quả vì tự chữa máy mắt

HHTO - Nhiều người tin rằng máy mắt phải là điềm báo không may. Một người đàn ông ở Trung Quốc vì tin vào quan niệm này nên đã tự chữa theo cách trên mạng và phải nhập viện. Vậy khoa học nói gì về hiện tượng máy mắt?

Tóm tắt nhanh: · Máy mắt phải hay trái đều không phải là điềm báo gì cả, theo khoa học hiện đại. · Phần lớn trường hợp máy mắt là liên quan đến mệt mỏi, căng thẳng hoặc thiếu ngủ. · Một người Trung Quốc bị máy mắt phải, sợ xui nên vỗ vào mắt, dẫn đến phải chịu hậu quả thật.

Tin rằng bị máy mắt phải liên tục là điềm báo không may, một người đàn ông ở Trung Quốc đã lên mạng tìm cách chữa, sau đó tự vỗ vào mắt nhiều lần, nhưng hóa ra lại tự mình hại mình và nhận hậu quả nặng nề.

Người đàn ông liên tục vỗ vào mắt vì sợ xui khi thấy máy mắt phải

Theo SCMP, người đàn ông họ Le ở Vũ Hán (Trung Quốc) bị máy mắt phải trong vài ngày. Lo đây là điềm báo xui xẻo, ông tìm trên mạng xem nên làm thế nào.

Ông Le thấy trên mạng có người viết là dùng tay vỗ vào vùng mắt bị “máy” thì sẽ “đuổi xui xẻo đi xa”, nên ông làm theo, vỗ vào mắt liên tục 3 ngày, theo trang Changjiang Daily.

Nhiều người tin rằng máy mắt phải báo "điềm xui", dù đến nay không có bằng chứng khoa học nào cả. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Sau khi ông vỗ mắt như vậy thì đúng là hết máy mắt, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn lại xuất hiện: Ông Le thấy tầm nhìn của mình ngày càng hẹp, cho đến khi ông chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước.

Ông Le vội đi khám thì được chẩn đoán là bị bong võng mạc, cũng may là các bác sĩ đã điều trị và có thể khôi phục thị lực cho ông.

Máy mắt phải có phải là điềm báo không may?

Quan niệm "máy mắt là điềm báo" tồn tại từ xưa ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, có một câu thành ngữ phổ biến là: “Máy mắt trái có tài lộc, máy mắt phải là xui xẻo”. Còn ở Việt Nam, nhiều người tin vào những “điềm báo”, “dấu hiệu” gắn liền với việc máy mắt, theo kiểu người bị máy mắt là nam hay nữ, bị máy mắt vào giờ nào… thì có ý nghĩa riêng.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc máy mắt có thể dự báo may rủi.

Không nên tác động mạnh vào mắt khi bị máy mắt. Ảnh minh họa: University of Utah.

Khi bị máy mắt nên làm gì?

Theo các bác sĩ, hầu hết các trường hợp “máy mắt” ngắn hạn, dù là mắt phải hay trái, đều liên quan đến việc mỏi mắt, thiếu ngủ, khô mắt hoặc căng thẳng; khi bị máy mắt thì nên nghỉ ngơi, thường tình trạng sẽ giảm.

Nhưng nếu tình trạng máy mắt kéo dài hơn một tuần, lan rộng hoặc ảnh hưởng đến má hoặc khóe miệng thì cần hỏi ý kiến bác sĩ.

Còn việc tác động lực nhiều lần lên mắt (như kiểu vỗ vào mắt hay dụi mạnh) là có thể gây tổn thương cho mắt, tuyệt đối không nên làm.