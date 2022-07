Highlight và HOOK (Street Woman Fighter) sắp đến Việt Nam: Fan mong "thánh ca mưa" được biểu diễn

HHT - Highlight và nhóm nhảy HOOK (Street Woman Fighter) dự kiến sẽ tới Việt Nam vào tháng 8 tới đây để biểu diễn trong một sự kiện du lịch Việt - Hàn. Thông tin này khiến các fan đứng ngồi không yên, rục rịch lên kế hoạch để chào đón thần tượng.

Ngày 2/8 tới đây, sự kiện du lịch My Soul Seoul in Ho Chi Minh sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Tại My Soul Seoul, khách tham dự sẽ được trải nghiệm từ thời trang, làm đẹp đến văn hóa K-Pop, nhận quà từ ban tổ chức... Ngoài ra, chương trình còn gây chú ý khi mời nhóm nhạc Gen 2 K-Pop đình đám một thời Highlight (BEAST) và Á quân của Street Woman Fighter - HOOK.

Dù chưa có danh sách về các tiết mục biểu diễn, nhưng người hâm mộ đã không kiềm chế được sự háo hức, liệt kê sẵn các bản hit mà Highlight có thể đem lên sân khấu như: Fiction, On Rainy Days, Midnight...

"Tiện các anh bay ra Hà Nội hát 'On Rainy Days' để xua tan cái nóng đi ạ".

"Sài Gòn đang sáng nắng chiều mưa nè. Đang mưa nghe 'On Rainy Days' cho nó chill".

"Cầu cho hôm ý mưa để nghe thánh ca mưa nha".

Fan K-Pop có thể thưởng thức màn so tài của 8 đội thi tại cuộc thi K-Pop Cover Dance Festival được tổ chức trong khuôn khổ của My Soul Seoul in Ho Chi Minh. Đội chiến thắng sẽ có cơ hội tham dự vòng Chung kết diễn ra tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, khách đến sự kiện có thể thưởng thức chương trình Seoul Fashion Show. Sàn diễn thời trang này dự kiến sẽ "trình làng" với khán giả Việt những mẫu trang phục đường phố ở Hongdae và Apgujeong, Hanbok cách tân đang dẫn đầu xu hướng tại Seoul.