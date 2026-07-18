Hoa hậu Mai Phương đối chất với công ty quản lý: Hai năm chưa nhận "thù lao"

HHTO - Hai ngày sau khi Hoa hậu Mai Phương tuyên bố trở thành nghệ sĩ độc lập, công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận những thông tin từ phía nàng hậu đăng tải. Đến tối muộn 18/7, Mai Phương cho biết việc chấm dứt hợp đồng là dựa trên cơ sở pháp lý.

Hai ngày qua, thông tin Hoa hậu Mai Phương thông báo rời công ty quản lý cũ bắt đầu hành trình hoạt động độc lập nhận nhiều sự quan tâm từ netizen. Ngày 16/7, trên các kênh truyền thông cá nhân, Mai Phương đăng thông báo cho biết đã kết thúc hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền với "đơn vị đồng hành trước đây" kể từ ngày 10/7/2026 - theo đúng các quy định của pháp luật và điều khoản hợp đồng.

Cùng với đó, nàng hậu tuyên bố mọi hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại sẽ bắt đầu được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của cô và đội ngũ nhân sự mới.

Mai Phương thông báo rời công ty quản lý.

Đến trưa 18/7, fanpage chính thức của công ty giải trí V-MAS - nơi Mai Phương làm việc - đưa thông báo phản hồi về bài đăng của nữ nghệ sĩ.

Phía công ty khẳng định hợp đồng quản lý nghệ sĩ được ký giữa công ty và Hoa hậu Mai Phương vẫn đang có giá trị pháp lý vẹn toàn và hiệu lực ràng buộc tối cao. Công ty nhấn mạnh: "Tính đến thời điểm hiện tại, công ty chưa ký kết bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng hợp pháp nào với nghệ sĩ Mai Phương. Do đó, nghệ sĩ Mai Phương vẫn đang là nghệ sĩ trực thuộc quyền quản lý độc quyền toàn diện và duy nhất của V-MAS".

Công ty cho biết họ vẫn đang là đơn vị tiếp tục bảo lưu quyền đại diện hợp pháp và duy nhất đối với tất cả các hoạt động thương mại, nghệ thuật, lịch trình biểu diễn, quản lý hình ảnh, danh nghĩa, sản phẩm âm nhạc, sản phẩm kỹ thuật số, các quyền đại diện hợp pháp của Mai Phương.

Công ty V-MAS - đơn vị đồng hành cùng Mai Phương từ năm 2024 - đưa thông báo về việc nữ nghệ sĩ tuyên bố hoạt động độc lập.

Phía công ty cũng đưa ra khuyến cáo dành cho các đơn vị thứ ba rằng trong thời gian này, mọi giao dịch công việc liên quan đến nghệ sĩ Mai Phương đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của công ty. Ngược lại, các giao dịch, hợp đồng được ký trực tiếp với Hoa hậu Mai Phương không có sự phê duyệt của công ty đều là "hành vi xâm phạm quyền sở hữu thương mại hợp pháp và có nguy cơ đối diện với tranh chấp pháp lý, hệ lụy phát sinh do công ty áp dụng các biện pháp chế tài cần thiết".

Tuy vậy, tối 18/7, Hoa hậu Mai Phương đã chia sẻ thông báo thứ hai về việc chấm dứt hợp đồng giữa cô và công ty cũ, khẳng định phía công ty đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng về khâu trả "thù lao". Cụ thể, cô chưa nhận bất kỳ khoản thanh toán nào - ngoài những khoản tạm ứng nhỏ trong 6 tháng gần đây. Mai Phương nói công ty làm sai thỏa thuận giữa hai bên khi quy chi phí đầu tư, đào tạo, sản xuất thành "công nợ" của cô.

"Mai Phương vô cùng bàng hoàng khi sau gần hai năm làm việc vẫn chưa hề nhận được một khoản thù lao hay thu nhập nào (ngoài một khoản tạm ứng rất nhỏ). Thay vào đó, công ty lại yêu cầu Mai Phương ký xác nhận là 'công ty đã tạm ứng cho Bên B' với một số tiền khổng lồ".

Mặt khác, trước khi thông báo hoạt động độc lập, Mai Phương đã có 30 ngày làm việc với công ty, dựa trên công văn, e-mail nhưng không "tìm được tiếng nói chung". Đến ngày 10/7/2026, Hoa hậu Mai Phương đã gửi văn bản chính thức thông báo chấm dứt toàn bộ hợp đồng theo đúng quy định của hợp đồng và pháp luật, đi theo trình tự: Có vi phạm - đã thông báo và yêu cầu khắc phục - quá thời hạn mà không khắc phục - chấm dứt bằng văn bản.

Hoa hậu Mai Phương phân trần, chia sẻ một số "góc khuất" về quy trình làm việc với công ty quản lý. Hiện vụ việc đang nhận nhiều sự quan tâm của netizen.

Hoa hậu Mai Phương tên thật Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô là Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và nhận giải thưởng phụ Người đẹp Nhân ái. Năm 2022, Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2023 diễn ra tại Ấn Độ, dừng chân ở Top 40.

Tháng 8/2024, nàng hậu gia nhập V-MAS, định hướng hoạt động là một nghệ sĩ "đa-zi-năng" với vai trò người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Mai Phương phát hành album A Beautiful Mess, góp mặt trong dự án điện ảnh Trùm Sò nhưng chưa tạo ấn tượng mạnh.