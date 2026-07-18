Phim hợp tác "ngã ngựa" ở phòng vé, vì nội dung cũ kỹ hay diễn viên thiếu sức hút?

Tuần vừa rồi, phòng vé Việt có phim Mẹ Ơi, Về Nhà ra mắt. Nhưng sau một tuần công chiếu, dự án này vẫn chưa thu nổi 1 tỷ đồng và chắc chắn có tên trong nhóm những phim chiếu rạp ế khách nhất năm. Kết quả của Mẹ Ơi, Về Nhà đã nối dài chuỗi thất bại của các phim hợp tác giữa Việt Nam với nước ngoài trong thời gian gần đây.

Mẹ Ơi, Về Nhà có doanh thu thấp đến mức đáng lo ngại.

Trước đó, Vạn Dặm Yêu Em ra mắt đầu năm 2026 đã phải rời rạp sau 3 tuần với doanh thu bết bát nhất nhì lịch sử phòng vé, chỉ chưa đầy 100 triệu đồng trong khi kinh phí sản xuất khoảng 4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng). Phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao dù thu về gần 12 tỷ đồng nhưng vẫn bị xem là thất bại so với một phim tình cảm được quảng bá mạnh, có Lee Kwang Soo đóng chính.

Không chỉ chung số phận thua lỗ, cả ba dự án này đều có mô-típ giống nhau là chàng trai nước ngoài vì một lý do nào đó mà sang Việt Nam rồi nảy sinh tình cảm với một cô gái Việt. Tay Anh Giữ Một Vì Sao là chuyện ngôi sao Kang Jun Woo vô tình mắc kẹt ở Việt Nam và được Thảo, cô gái bán cà phê cưu mang giúp đỡ. Vạn Dặm Yêu Em là thiếu gia nhà giàu Ấn Độ tới Việt Nam theo học ngành nghệ thuật rồi hẹn hò với một cô nghệ sĩ xinh đẹp, nhưng bị gia đình ngăn cản. Mẹ Ơi, Về Nhà là chàng trai Hàn sang Việt Nam để tìm lại cội nguồn của người mẹ nuôi đã mất, từ đó mà làm quen với cô ca sĩ trẻ đang chật vật mưu sinh.

Các phim hợp tác được đầu tư chi phí cao nhưng doanh thu lại quá thấp.

Đây là công thức quen thuộc của dòng phim tình cảm, nếu có chi tiết đủ hay, diễn viên đủ ăn ý thì sẽ vẫn ăn khách. Nhưng ba cái tên trên lại bị chê là câu chuyện cũ kỹ, lời thoại thiếu tự nhiên, diễn viên chính tương tác cũng không đủ ngọt ngào. Nhất là việc mỗi người dùng một thứ tiếng càng khó làm cho khán giả tin vào chuyện tình của họ trên màn ảnh.