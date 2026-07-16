Quân A.P "trượt tay" lộ ảnh cưới tại Ý, chuyện tình 14 năm sắp có kết đẹp?

HHTO - Bức ảnh chỉ xuất hiện trong ít phút trên trang cá nhân của Quân A.P đã khiến cư dân mạng xôn xao, làm dấy lên nghi vấn nam ca sĩ và "bạn gái tin đồn" Lê Khanh sắp báo tin vui.

Sau nhiều năm gần như không lên tiếng về chuyện tình cảm cá nhân, Quân A.P một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận khi để lộ hình ảnh được cho là ảnh cưới chụp cùng Lê Khanh trong chuyến đi Ý vào tối 15/7. Dù bức ảnh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn trước khi được xóa, chi tiết này vẫn nhanh chóng được cư dân mạng ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Quân A.P trở thành từ khoá thịnh hành trên Threads sau cú "trượt tay" đêm qua.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Quân A.P diện vest lịch lãm, trong khi "bạn gái tin đồn" Lê Khanh đứng cạnh mặc váy trắng với phong cách sang trọng. Cả hai tạo dáng giữa khung cảnh mang đậm kiến trúc châu Âu. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh nhanh chóng biến mất khỏi trang cá nhân của nam ca sĩ, càng khiến nhiều người đặt nghi vấn đây là khoảnh khắc vô tình bị công khai.

Bức ảnh khiến netizen xuýt xoa vì độ đẹp đôi.

Cùng thời điểm, Lê Khanh cũng cập nhật loạt hình ảnh tại Ý với nhiều chi tiết trùng khớp với bài đăng của Quân A.P như địa điểm, trang phục và trang điểm...

Kết hợp cùng ảnh tự chụp của Lê Khanh, người xem càng "ngầm hiểu" vấn đề. Trước đó, hình ảnh hai người dạo phố tại Hàn Quốc cũng từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Việc cả hai cùng xuất hiện tại một địa điểm tại Ý với tạo hình đặc biệt khiến nhiều người cho rằng chuyến đi lần này không đơn thuần là kỳ nghỉ mà có thể là dịp thực hiện bộ ảnh cưới trước khi chính thức tổ chức hôn lễ.

Đây không phải lần đầu Quân A.P khiến khán giả tò mò về chuyện kết hôn. Trước đó, trong một sự kiện, khi được hỏi trực tiếp về cô dâu tương lai, nam ca sĩ không phủ nhận mà chỉ mỉm cười và chia sẻ sẽ có câu trả lời vào cuối năm nay.

Phát ngôn ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý từng khiến nhiều người tin rằng giọng ca sinh năm 1997 đã có kế hoạch cho một cột mốc quan trọng trong đời. Nguồn: @uynw_quanap

Cả hai được cho là quen nhau từ khi còn học cùng trường phổ thông tại Hà Nội. Không ít lần, Quân A.P và Lê Khanh bị bắt gặp xuất hiện ở cùng địa điểm, diện trang phục tương đồng hoặc cùng đi du lịch nhưng chỉ đăng ảnh riêng. Lê Khanh cũng thường xuyên có mặt tại các đêm diễn của nam ca sĩ.

Hiện tại, Quân A.P và Lê Khanh vẫn chưa đưa ra phản hồi về loạt hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Về phía Lê Khanh, cô sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội nhưng lựa chọn cuộc sống khá bình lặng. Trang cá nhân chủ yếu ghi lại những chuyến du lịch, phong cách thời trang và khoảnh khắc đời thường, hiếm khi đề cập đến chuyện tình cảm.