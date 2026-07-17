Fan meeting UPRIZE: Booth check-in nối dài, RIZER khoe "túi mù" có thần tượng

HHTO - Hòa chung không khí fan meeting FM127.01MHZ, những chiếc "card bo góc" sắc nét của các thành viên UPRIZE đã dần tìm được chủ nhân. Bên cạnh đó, hoạt động check-in tại các booth cũng diễn ra rộn ràng.

Sáng 17/7, nhà thi đấu Tân Bình trở thành địa điểm thu hút đông đảo RIZER (cộng đồng người hâm mộ UPRIZE) cùng tham gia sự kiện fan meeting FM127.01MHZ. Với lịch trình kéo dài xuyên suốt cả ngày, ngoài tham gia fansign và hoạt động chính vào chiều tối, fan còn có thể "bỏ túi" một bộ ảnh đẹp với các booth check-in được FC chuẩn bị.

Từ 10 giờ hoạt động fansign diễn ra, UPRIZE và RIZER cùng "vào vị trí". Ảnh: @nhatt.hha

Không gian booth dành cho UPRIZE diện tích rộng rãi, sử dụng màu xanh ngả xám làm chủ đạo, các chi tiết được thiết kế tỉ mỉ theo phong cách của album THĂNG, có bản đồ hành trình những nơi UPRIZE đặt chân đến, những sân khấu UPRIZE từng trình diễn. Bên cạnh đó, đội ngũ thực hiện còn chu đáo chuẩn bị khu vực dành cho RIZER ghim hình ảnh, dán lời nhắn và treo đồ trang trí về 7 thành viên, góp phần tạo sự sinh động cho khu vực lưu giữ kỷ niệm.

Tổng thể và chi tiết của cứ điểm - nơi ẩn nấp, lên kế hoạch và chuẩn bị cho hành động của 7 chàng trai sở hữu những siêu năng lực đặc biệt. - Ảnh: @jupi7er_1uprizera

Các booth check-in được FC chuẩn bị riêng cho từng thành viên cũng bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, đón khách từ sáng sớm.

7 chiếc booth vừa xinh vừa ngầu dành cho Phúc Nguyên, Lâm Anh, Long Hoàng, WONBI, Đức Duy, Duy Lân, Cường Bạch. - Ảnh: @boconganh.media

Cùng với hoạt động "săn" "thẻ bo góc" khui "sít-rịt" tại nhà thi đấu, trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng khoe "chiến lợi phẩm" khiến nhiều RIZER rơi vào trạng thái FOMO. Những hình ảnh cận visual "nét căng" với "7749" biểu cảm từ đáng yêu đến lạnh lùng của UPRIZE khiến fan ôm tim.

Nhiều bình luận đánh giá "5 sao" cho chất lượng của những chiếc thẻ. Một bạn fan bày tỏ sự phấn khích vì "bế" được thần tượng: "4 cuốn sưu tập đủ 50K Ấp Raiz lộn xộn. Album đẳng cấp thế giới cả nhà ơi".

Fan "ưng cái bụng" khi sở hữu những tấm hình đủ sắc thái của UPRIZE. - Ảnh: Threads @linhh._.eehee, @vy_an_1605, @soularize_, @juhiii0209

Cầm trên tay những chiếc thẻ "sang-xịn-mịn", RIZER có cùng cảm xúc cho giây phút "test nhân phẩm": "Bóc ra run muốn xỉu".

Thầy Beo U40 rì viu cận cảnh album THĂNG. Nguồn clip: @thaybeou40

Những bài đăng "xin vía" bóc trúng idol hay những cuộc trao đổi, tìm kiếm "bias" clà những chủ đề được RIZER quan tâm trước giờ fan meeting chính thức diễn ra.