Fan meeting UPRIZE: Booth check-in nối dài, RIZER khoe "túi mù" có thần tượng

Sáng 17/7, nhà thi đấu Tân Bình trở thành địa điểm thu hút đông đảo RIZER (cộng đồng người hâm mộ UPRIZE) cùng tham gia sự kiện fan meeting FM127.01MHZ. Với lịch trình kéo dài xuyên suốt cả ngày, ngoài tham gia fansign và hoạt động chính vào chiều tối, fan còn có thể "bỏ túi" một bộ ảnh đẹp với các booth check-in được FC chuẩn bị.
Không gian booth dành cho UPRIZE diện tích rộng rãi, sử dụng màu xanh ngả xám làm chủ đạo, các chi tiết được thiết kế tỉ mỉ theo phong cách của album THĂNG, có bản đồ hành trình những nơi UPRIZE đặt chân đến, những sân khấu UPRIZE từng trình diễn. Bên cạnh đó, đội ngũ thực hiện còn chu đáo chuẩn bị khu vực dành cho RIZER ghim hình ảnh, dán lời nhắn và treo đồ trang trí về 7 thành viên, góp phần tạo sự sinh động cho khu vực lưu giữ kỷ niệm.
Các booth check-in được FC chuẩn bị riêng cho từng thành viên cũng bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, đón khách từ sáng sớm.
Cùng với hoạt động "săn" "thẻ bo góc" khui "sít-rịt" tại nhà thi đấu, trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng khoe "chiến lợi phẩm" khiến nhiều RIZER rơi vào trạng thái FOMO. Những hình ảnh cận visual "nét căng" với "7749" biểu cảm từ đáng yêu đến lạnh lùng của UPRIZE khiến fan ôm tim.
Nhiều bình luận đánh giá "5 sao" cho chất lượng của những chiếc thẻ. Một bạn fan bày tỏ sự phấn khích vì "bế" được thần tượng: "4 cuốn sưu tập đủ 50K Ấp Raiz lộn xộn. Album đẳng cấp thế giới cả nhà ơi".