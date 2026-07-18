Dàn sao Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé tái hợp, nam chính hé lộ lý do vắng mặt tập cuối

HHTO - Kelbin Lei - nam chính phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé có màn tái hợp bạn diễn, cũng như trở về địa điểm ghi hình cũ khiến ai nấy hoài niệm.

Trong thời gian qua, bộ phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé đang khiến khán giả hoài niệm và thích thú. Đặc biệt khi nam chính của phim - Kelbin Lei có những bài viết và chia sẻ liên quan đến dự án năm 2013 này, đồng thời tiết lộ về lý do vắng mặt trong tập cuối cùng.

Trên trang Threads của mình, Kelbin Lei chia sẻ video quay trở lại địa điểm quay bộ phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé gốc. Dù sau hơn một thập kỷ và tiệm bánh đã không còn, nhưng cảm xúc và những ngóc ngách quen thuộc vẫn đủ khiến không chỉ nam diễn viên, mà những khán giả yêu phim xúc động.

Kelbin Lei - nam chính phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé trở lại địa điểm ghi hình.

Đồng thời, Kelbin Lei cũng tiết lộ lý do mà anh chàng vắng mặt trong tập cuối cùng của loạt phim, tức ở mùa 2. Thay vì cùng có mặt với nhóm Tiramisu gốc, nam diễn viên lại bỏ lỡ vì gặp phải tai nạn cướp xe, bị thương nặng. "Chiếc video kỷ niệm này coi như Kevin đã đi du học về Việt Nam thăm mọi người", Kelbin Lei nhắn nhủ.

Kelbin Lei chia sẻ dưới đoạn video.

Không ôn lại kỷ niệm phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé một mình, Kelbin Lei còn thành công "rủ rê" một bạn diễn của mình xuất hiện là Phương Bella (trong vai cô nàng Lucy năm xưa). Cả hai đã gây bất ngờ lớn khi cùng chụp ảnh và quay video hài hước, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, anh chàng cũng bày tỏ rằng không đặt nặng áp lực phải tái hợp đông đủ dàn diễn viên, vì mỗi người đã có một cuộc sống riêng sau nhiều năm. Song, anh khẳng định vẫn sẵn sàng nếu một ngày nào đó Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé được "bật đèn xanh" mùa mới.

Kelbin Lei và Phương Bella tái hợp.

Kelbin Lei vẫn hy vọng một ngày đó có thể gặp đông đủ dàn bạn diễn.

Ra mắt năm 2013 với hai mùa phim, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé gây sốt với dạng sitcom (phim hài xem tại nhà) kết hợp âm nhạc và những tình huống đời thường. Được chấp bút bởi Bảo Nhân (về sau là đạo diễn làm nên Vũ trụ Gái Già và Hoàng Hậu Cuối Cùng), nội dung phim xoay quanh nhóm bạn trẻ cùng nhau quản lý một tiệm bánh, song song đó là nỗ lực chinh phục ước mơ của mình. Ngoài Kelbin Lei và Phương Bella, phim còn sở hữu dàn sao như Ngọc Thảo, Âu Thành Cát, Văn Anh Duy, Lê Hạ Anh, MLee, Thyd Thùy Dương, Đại Nghĩa, NSƯT Hạnh Thúy, siêu mẫu Xuân Lan...