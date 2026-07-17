Anh Tài Thanh Duy hát nhạc kịch Dế Mèn Ngoại Truyện, thử sức với xiếc đương đại

HHTO - Giữa lúc nhận được nhiều sự quan tâm tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thanh Duy tiếp tục thử sức với vai chính trong nhạc kịch Dế Mèn Ngoại Truyện. Vai diễn đòi hỏi nam nghệ sĩ kết hợp hát live, diễn xuất và các động tác xiếc đương đại trong cùng một sân khấu.

Sau dấu ấn từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Thanh Duy trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Khi chương trình bước sang mùa 2026, nam ca sĩ tiếp tục là cái tên được các "Gai Con" kỳ vọng. Bên cạnh những màn trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thanh Duy cũng góp mặt trong dự án nhạc kịch đa phương tiện Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ, nơi anh đảm nhận vai Dế Mèn thời trẻ.

Lấy cảm hứng từ Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, vở diễn không chuyển thể nguyên tác theo trình tự quen thuộc mà phát triển một câu chuyện mới dưới góc nhìn của Dế Mèn khi đã trưởng thành, nhìn lại những quyết định và biến cố trong thời tuổi trẻ. Từ đó, câu chuyện đưa khán giả trở về hành trình phiêu lưu của Dế Mèn và Dế Choắt, trước khi cả hai bước vào những thử thách dẫn đến sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật chính.

Thay vì kể chuyện chủ yếu bằng lời thoại, ê-kíp lựa chọn hình thức nhạc kịch kết hợp hát live (trực tiếp), chuyển động sân khấu và các tiết mục xiếc đương đại. Những động tác nhào lộn được lồng ghép vào diễn biến cốt truyện, tạo thêm nhịp chuyển động cho các phân cảnh thay vì tách thành những màn trình diễn riêng biệt.

Phần dàn dựng sử dụng nhiều lớp bối cảnh để phân biệt từng không gian trong hành trình của Dế Mèn. Ở phân cảnh Nhện Chúa do Phương Vy đảm nhận, hệ thống dây tơ cùng ánh sáng có độ tương phản cao tạo nên một không gian khác biệt so với những cảnh trước đó, góp phần làm nổi bật tính cách của nhân vật.

Chị Đẹp Phương Vy với tạo hình ma mị trên sân khấu.

Trong vở diễn, Thanh Duy đảm nhận vai Dế Mèn - nhân vật trung tâm của câu chuyện. Nếu trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khán giả quen với hình ảnh một nghệ sĩ giàu năng lượng qua các tiết mục ca hát và vũ đạo, thì ở Dế Mèn Ngoại Truyện, anh có thêm cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất cùng việc kiểm soát hình thể trong một vai diễn xuyên suốt.

Vai Dế Mèn yêu cầu Thanh Duy vừa hát live, vừa di chuyển liên tục và thực hiện các kỹ thuật xiếc đương đại. Đây là dạng thử thách khác với những tiết mục biểu diễn âm nhạc thông thường, đòi hỏi nghệ sĩ phải duy trì cột hơi và cảm xúc nhân vật trong lúc kết hợp với cường độ vận động cao.

Những phần trình diễn của Anh Tài Thanh Duy trong vở nhạc kịch Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ.

Ở nửa sau vở diễn, khi nhân vật Dế Mèn bắt đầu đối diện với những hậu quả từ các quyết định của mình, Thanh Duy chuyển sang lối thể hiện tiết chế hơn. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong tâm lý của nhân vật, từ một Dế Mèn hiếu thắng đến khi biết nhìn lại những sai lầm của bản thân.

Bên cạnh những điểm sáng về hình thức, vở diễn vẫn còn một số điểm có thể điều chỉnh. Do toàn bộ phần âm nhạc được thể hiện trực tiếp, một vài đoạn hát bè với tiết tấu nhanh khiến lời ca chưa thực sự rõ, đặc biệt ở những cảnh đông nhân vật. Ngoài ra, một số tuyến nhân vật phụ xuất hiện trong thời lượng ngắn nên chưa có nhiều cơ hội phát triển, khiến mạch truyện ở vài phân đoạn diễn ra nhanh.

Tuy vậy, nhịp kể gọn gàng cũng giúp vở diễn giữ được thời lượng phù hợp với đối tượng khán giả gia đình và thiếu nhi, đồng thời tập trung vào hành trình trưởng thành của Dế Mèn thay vì mở rộng sang quá nhiều tuyến truyện phụ.