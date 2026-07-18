Tinh Hà Say Hi tập 3: Dàn Anh Trai “hóa sâu”, hậu trường hé lộ tương tác thú vị

HHTO - Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục mang đến loạt khoảnh khắc giải trí thú vị khi các Anh Trai bước vào thử thách "hóa sâu" đầy lăn xả trong Highlight 2 tập 3. Bên cạnh màn tranh tài không kém phần hài hước, hậu trường buổi chụp hình với những màn tung hứng tự nhiên cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tiếp nối trận bóng đầy kịch tính được hé lộ ở Highlight đầu tiên của tập 3 Tinh Hà "Say Hi", Highlight #2 hé lộ màn tranh tài đầy kịch tính khi dàn Anh Trai bước vào một thử thách mới, nơi các nghệ sĩ phải dùng toàn bộ cơ thể để chinh phục những chiếc vỏ sò chứa số điểm ngẫu nhiên. Đặc biệt, vị trí của những chiếc vỏ sò không quyết định số điểm vì tất cả đều được sắp xếp ngẫu nhiên, khiến cuộc đua trở nên khó đoán và đầy kịch tính.

Highlight #2 vừa lên sóng đã thu hút đông đảo khán giả.

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, các Anh Trai lập tức “hóa sâu”, không ngần ngại bò, trườn khắp sân để tìm kiếm những chiếc vỏ sò may mắn. Mỗi người lựa chọn một chiến thuật khác nhau tạo nên màn đối chọi cực căng nhưng cũng không kém phần hài hước.

Trong khi Đặng Hồng Hải cùng buitruonglinh nhanh chóng bứt lên dẫn đầu với tốc độ đáng nể, Dương Domic lại trở thành tâm điểm vì liên tục trườn nhưng gần như không di chuyển được bao xa. Dù liên tục cố gắng tăng tốc, Dương Domic vẫn gần như “đứng yên”, mang đến màn “dậm chân tại chỗ” khiến ai cũng bật cười vì đúng chất “có cố gắng nhưng không đáng kể”.

Dương Domic cứ việc trườn, content tự tới...

Bên cạnh phần thử thách, Highlight #2 còn hé lộ không khí buổi chụp hình đầy tiếng cười của dàn Anh Trai Tinh Hà “Say Hi”. Không khí tại trường quay trở nên vô cùng sôi động khi các thành viên liên tục nghịch máy ảnh, đổi đủ kiểu tạo dáng và hào hứng xem lại từng bức hình vừa được chụp. Những màn trêu chọc, bình phẩm thành phẩm của nhau cùng màn “ganh đua” xem ai lên hình đẹp hơn đã mang đến nhiều khoảnh khắc tự nhiên và đầy tiếng cười.

Không khí buổi chụp hình càng thêm rộn ràng với màn tung hứng đầy duyên dáng giữa Xuân Định K.Y và IVAN. Cuộc “đấu khẩu” về ẩm thực của cả hai nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn của Highlight #2, khiến khán giả không khỏi mong chờ.

Màn đối đáp dí dỏm giữa "phe Xôi" và "phe Phở" khiến cả trường quay bật cười.

Không chỉ mang đến những màn tranh tài đầy lăn xả, Highlight #2 còn tiếp tục khai thác những khoảnh khắc đời thường, gần gũi của dàn Anh Trai ngoài sân khấu. Chính những tương tác tự nhiên cùng bầu không khí thoải mái đã góp phần làm nổi bật chemistry giữa các thành viên, khiến khán giả càng thêm háo hức chờ đón những diễn biến tiếp theo của Live stage 2 Tinh Hà "Say Hi".