Fan meeting UPRIZE: Cường Bạch gây xao xuyến, Phúc Nguyên kể chuyện niềng răng

HHTO - Trong hai khung giờ dành cho hoạt động fansign, 7 thành viên UPRIZE đã để lại nhiều khoảnh khắc "đẹp trai tràn màn hình" khiến fan "ôm tim". Bên cạnh đó, câu chuyện về quá khứ của Đức Duy hay tương lai của WONBI cũng được RIZER khai thác triệt để.

Ngày 17/7, sau một ngày UPRIZE ra mắt MV THĂNG trong album cùng tên, người hâm mộ đã có dịp gặp gỡ 7 nghệ sĩ trẻ tại fan meeting FM127.01MHZ. Với lịch trình kéo dài cả ngày dành cho nhiều hoạt động, RIZER (FC của UPRIZE) đã có dịp lưu lại nhiều hình ảnh kỷ niệm trước giờ G. Trong đó, hai khung giờ dành cho hoạt động fansign (giao lưu, ký tặng) trở thành điểm nhấn đặc biệt khiến fan thích thú.

Cận cảnh từng chữ ký điệu nghệ của UPRIZE. Nguồn clip: UPRIZE

Những tương tác độc quyền của UPRIZE và RIZER. Nguồn clip: UPRIZE

Dưới đây là những khoảnh khắc đẹp, nơi UPRIZE khoe nụ cười tỏa nắng khi "mặt đối mặt" cùng RIZER, cùng "bẹo hình bẹo dạng" tạo ra loạt biểu cảm đáng yêu, hài hước khó đỡ.

Đức Duy OD khoe lúm đồng tiền, "tươi rói" khi ký tặng fan. - Ảnh: BTC

RIZER "say" ánh mắt cực tình của Long Hoàng LEON. - Ảnh: BTC

Phúc Nguyên PN cẩn thận chăm chút cho album. - Ảnh: BTC

WONBI làm động tác "nũng nịu", gây mất tập trung với "thiết bị áo" gợi cảm. - Ảnh: BTC

Duy Lân DYLAN tạo dáng đáng yêu cho fan chụp ảnh. - Ảnh: BTC

Chiếc vibe ngoan-xinh-yêu của "công chúa" Cường Bạch BEX nhận về "bão tim", fan hóng clip bắt trọn từng cử chỉ. - Ảnh: BTC

Visual sáng trưng của Lâm Anh LAVM. - Ảnh: BTC

Ngoài ra, qua ống kính góc cận của RIZER, từng thành viên UPRIZE đã kể về một câu chuyện riêng đầy thú vị, từ tiết lộ món ăn yêu thích đến kế hoạch tương lai. Những giây phút "tâm sự mỏng" ngắn ngủi nhưng khiến chính chủ và hội "đu fan meeting" không thể ngừng "lụy".

4 biểu cảm "giống mèo" của Duy Lân được fan nhận xét: "Giống mèo hơn cả mèo". Nguồn clip: @pandah_boo

RIZER "+1 báo thức" gọi dậy đi làm vào mỗi sáng bằng chất giọng ngọt lịm của Lâm Anh. Nguồn clip: @uwyverse_

Phúc Nguyên được dịp tâm sự cùng "đồng niềng", khiến "fan chị" tan chảy vì cách nói chuyện dễ thương: "Để ý Phúc Nguyên biết cách nói chuyện quá, hỏi ảnh một câu mà ảnh kể thêm này kia siêu yêu". Nguồn clip: @vycrazz

Đức DUY ngại ngùng khi bị fan "dí", khui lại quá khứ "ngày bé 1+1=2, ngày lớn 1+1=3". Nguồn clip: @mee.ngocdiep

Long Hoàng tung hứng "mảng miếng" sặc mùi "giàu có và thịnh vượng" cùng fan. Nguồn clip: @heureux_nef

Chất giọng trầm ấm cực "lực" của Cường Bạch khiến "fan chồng" rung động nhưng nghe lời hay không thì "hên xui": "Ảnh đã cảnh cáo nhưng tôi vẫn làm vì tôi là 1 fan chồng nổi loạn". Nguồn clip: @itsmimie_2410