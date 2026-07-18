Fan meeting UPRIZE: Cường Bạch gây xao xuyến, Phúc Nguyên kể chuyện niềng răng

HHTO - Trong hai khung giờ dành cho hoạt động fansign, 7 thành viên UPRIZE đã để lại nhiều khoảnh khắc "đẹp trai tràn màn hình" khiến fan "ôm tim". Bên cạnh đó, câu chuyện về quá khứ của Đức Duy hay tương lai của WONBI cũng được RIZER khai thác triệt để.
Ngày 17/7, sau một ngày UPRIZE ra mắt MV THĂNG trong album cùng tên, người hâm mộ đã có dịp gặp gỡ 7 nghệ sĩ trẻ tại fan meeting FM127.01MHZ. Với lịch trình kéo dài cả ngày dành cho nhiều hoạt động, RIZER (FC của UPRIZE) đã có dịp lưu lại nhiều hình ảnh kỷ niệm trước giờ G. Trong đó, hai khung giờ dành cho hoạt động fansign (giao lưu, ký tặng) trở thành điểm nhấn đặc biệt khiến fan thích thú.
Dưới đây là những khoảnh khắc đẹp, nơi UPRIZE khoe nụ cười tỏa nắng khi "mặt đối mặt" cùng RIZER, cùng "bẹo hình bẹo dạng" tạo ra loạt biểu cảm đáng yêu, hài hước khó đỡ.
Ngoài ra, qua ống kính góc cận của RIZER, từng thành viên UPRIZE đã kể về một câu chuyện riêng đầy thú vị, từ tiết lộ món ăn yêu thích đến kế hoạch tương lai. Những giây phút "tâm sự mỏng" ngắn ngủi nhưng khiến chính chủ và hội "đu fan meeting" không thể ngừng "lụy".