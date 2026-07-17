Trấn Thành than nhạc trẻ giờ khó thuộc lời: Gen Z đã thay đổi cách nghe nhạc?

HHTO - Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài bày tỏ sự "bất lực" vì không thể ghi nhớ trọn vẹn lời của nhiều ca khúc nhạc trẻ hiện nay. Chỉ sau ít giờ, bài viết nhận hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận trái chiều, mở ra cuộc bàn luận không chỉ xoay quanh âm nhạc mà còn về sự thay đổi trong thói quen thưởng thức của nhiều thế hệ khán giả.

Trong chia sẻ của mình, Trấn Thành nhớ lại thời điểm hơn 20 năm trước, khi có thể thuộc lòng cả album của các diva Celine Dion, Mariah Carey hay Whitney Houston dù đều là những ca khúc tiếng Anh có giai điệu và kỹ thuật thanh nhạc không hề đơn giản. Thế nhưng hiện tại, anh thừa nhận bản thân "học hoài cũng không thuộc nổi một bài nhạc trẻ", dù vẫn thường xuyên nghe và dành nhiều sự yêu thích cho các nghệ sĩ trẻ.

Trấn Thành chia sẻ về nỗi khổ tâm khi thưởng thức âm nhạc của giới trẻ hiện nay.

Nam đạo diễn đặt câu hỏi cho chính mình: Phải chăng do tuổi tác, do quá bận rộn, hay đơn giản vì khả năng ghi nhớ không còn như trước? Điều đáng chú ý là trong bài viết, Trấn Thành không hề phủ nhận giá trị của âm nhạc đương đại. Trái lại, anh còn dành lời khen cho nhiều nghệ sĩ trẻ và thừa nhận bản thân rất thích nghe các sản phẩm mới.

Thực tế, Trấn Thành thường xuyên ủng hộ các sản phẩm của nghệ sĩ trẻ.

Sau khi bài đăng lan truyền, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện nhiều luồng quan điểm khác nhau. Một bộ phận khán giả trung niên cho rằng họ hoàn toàn đồng cảm với Trấn Thành khi cũng gặp khó khăn trong việc ghi nhớ ca từ của nhiều bản hit hiện nay. Trong khi đó, không ít người trẻ lại cho biết họ chỉ cần vài lần nghe là đã có thể thuộc lời, đặc biệt với những ca khúc đang thịnh hành trên TikTok hay các nền tảng mạng xã hội.

Đằng sau sự khác biệt ấy là một câu hỏi lớn hơn: Liệu nhạc trẻ ngày nay thực sự khó thuộc hơn, hay chính cách con người nghe nhạc đã thay đổi?

Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây có thể là dấu hiệu của tuổi tác khi khả năng ghi nhớ dần thay đổi theo thời gian, không ít khán giả lại nhìn nhận câu chuyện ở một góc độ khác: Sự thay đổi trong cách con người tiếp cận và thưởng thức âm nhạc.

Nếu nhìn lại khoảng một đến hai thập kỷ trước, phần lớn khán giả có xu hướng nghe đi nghe lại một album hoặc một ca khúc yêu thích thông qua băng cassette, CD hay các thiết bị nghe nhạc cá nhân. Việc lặp lại liên tục trong thời gian dài giúp giai điệu và ca từ dần in sâu vào trí nhớ.

Không ít người có thể thuộc lòng một bài hát chỉ sau vài ngày nghe, thậm chí nhớ chính xác từng câu hát dù đã nhiều năm trôi qua.

Trong khi đó, ở thời đại streaming, việc tiếp cận âm nhạc diễn ra theo cách hoàn toàn khác. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể nghe hàng chục ca khúc mới mỗi ngày trên Spotify, Apple Music hay YouTube. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của TikTok, Reels hay Shorts, nhiều bài hát được biết đến thông qua một đoạn điệp khúc dài vài chục giây thay vì toàn bộ tác phẩm.

Không ít người có thể ngân nga chính xác đoạn hook đang thịnh hành trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, chia sẻ của Trấn Thành xuất hiện trong thời điểm anh đang đảm nhận vai trò MC của chương trình Tinh Hà "Say Hi" - nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ đang tạo dấu ấn trên thị trường. Chính điều đó càng cho thấy bài đăng của nam MC không mang hàm ý phủ nhận hay đánh giá thấp nhạc trẻ, mà giống như một lời tự sự về sự thay đổi trong chính cách tiếp nhận âm nhạc của bản thân.

Chỉ một bài đăng nhưng nam MC thành công mở ra cách nhìn nhận đa chiều hơn cho âm nhạc hiện nay.

Điều đáng quan tâm sau bài đăng của Trấn Thành không nằm ở việc ai đúng, ai sai hay nhạc của thế hệ nào "dễ thuộc" hơn. Bởi ở mỗi giai đoạn, âm nhạc luôn phản chiếu cách sống, cách sáng tạo và cả thói quen thưởng thức của công chúng đương thời.