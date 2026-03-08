Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Thanh Thủy nổi bật giữa dàn người đẹp trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài

JEANIE - Ảnh: Kieng Can Team
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Diện thiết kế "Long Phượng Vân Ca" của NTK Ngô Nhật Huy trên sân khấu khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.

﻿thanh-thuy.jpg
thanh-thuy5.jpg

Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Thanh Thủy cho biết cô vô cùng vinh dự khi tiếp tục đồng hành trong vai trò Đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Với nàng hậu, áo dài luôn là biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sức sống, là nơi lưu giữ những câu chuyện văn hoá, ký ức và niềm tự hào của người Việt.

﻿thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy2.jpg﻿
thanh-thuy4.jpg
thanh-thuy1.jpg

Từ những “sợi tơ vàng son” mang đậm dấu ấn truyền thống, các nhà thiết kế, các người đẹp tham gia trình diễn đã cùng nhau dệt nên những khát vọng mới cho một TP.HCM thân thiện, bản sắc và đầy cảm hứng. Ngoài Hoa hậu Thanh Thủy, Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 còn có sự góp mặt của dàn người đẹp đình đám:

﻿tieu-vy.jpg
tieu-vy1.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng Nam vương Phạm Tuấn Ngọc trong thiết kế áo dài đến từ BST Vinh Hoa của NTK Adriana Anh Tuấn.

﻿﻿tieu-vy2.jpg
﻿tieu-vy3.jpg
tieu-vy4.jpg

Hoa hậu Tiểu Vy đẹp dịu dàng trong thiết kế áo dài tím nhạt in hình người phụ nữ Việt Nam. Thiết kế nằm trong BST Bà, Mẹ, Chị và Em của NTK Trần Thiện Khánh.

﻿bao-ngoc.jpg
bao-ngoc1.jpg

Miss Intercontinental 2022 - Miss World Vietnam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc ấn tượng cùng "cánh cò" mở màn cho show diễn của NTK Nguyễn Việt Hùng.

﻿luong-thuy-linh2.jpg
luong-thuy-linh3.jpg
luong-thuy-linh1.jpg
luong-thuy-linh.jpg

Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh cũng là một trong những Đại sứ của Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026.

﻿trung-dinh.jpg
trung-dinh1.jpg

Dàn Hoa - Á hậu trình diễn BTS Vàng Son của NTK Trung Đinh.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Kieng Can Team
#Hoa hậu #Lễ hội Áo dài #Hoa hậu Thanh Thủy #TP.HCM #Hoa hậu Việt Nam #áo dài

Xem thêm

Cùng chuyên mục