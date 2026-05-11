Hoa hậu Thanh Thủy trở thành gương mặt đại diện cho cuốn sách xác lập kỷ lục

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy là gương mặt đại diện của cuốn sách Công thức Áo dài ly vuông. Cuốn sách của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã chính thức ra mắt và được công nhận xác lập kỷ lục.

Cuốn sách Công thức Áo dài ly vuông của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã chính thức ra mắt và được công nhận xác lập kỷ lục toàn cầu bởi Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu (thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới). Sự kiện là lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống mãnh liệt của một di sản văn hóa Việt Nam, đưa kỹ thuật cắt may áo dài truyền thống trở thành hệ tri thức bài bản vươn tầm thế giới.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy là gương mặt đại diện của cuốn sách này. Nàng hậu chia sẻ đầy tự hào trên trang cá nhân:

"Mỗi lần khoác lên mình tà áo dài với vai trò Gương mặt đại diện Áo Dài Biểu Trưng của Hội LHPN Việt Nam, tim Thủy lại rộn lên một niềm xúc động khó tả. Đó không đơn thuần là cảm giác thấy mình dịu dàng hơn, mà là niềm kiêu hãnh tuyệt đối, như thể Thủy đang được ôm trọn một "di sản sống" của quê hương vào lòng.

Hạnh phúc ấy càng thêm đong đầy khi Thủy có duyên đồng hành cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, trở thành gương mặt đại diện cho cuốn sách “Công Thức Áo Dài Ly Vuông”. Phải trực tiếp làm việc cùng anh, Thủy mới thấu hiểu được sức nặng của con số "gần 40 năm". 40 năm miệt mài bên bàn cắt, những đêm trắng không ngủ, những đường kim mũi chỉ chắt chiu chỉ để đổi lấy một form dáng "phẳng nách, êm cổ, eo thon" hoàn hảo nhất cho người phụ nữ Việt. Cuốn sách đạt "Kỷ lục Toàn cầu" này, với Thủy chính là trái ngọt của một tình yêu nghề vô bờ bến."

Cuốn sách là tinh hoa sau gần 40 năm NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam miệt mài bên bàn cắt, những đêm thức trắng để "đo ni đóng giày" từng chi tiết, kiên định với 3 tiêu chí khắt khe... Tất cả những giọt mồ hôi ấy chỉ đổi lấy một nụ cười rạng rỡ của người mặc.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã cống hiến cho nghề bằng tình yêu áo dài và phụ nữ Việt Nam: "Là một NTK Tôi mong muốn kiến tạo một nền tảng chuẩn mực cho những trái tim yêu nghề, giúp các bạn "làm đúng, làm chuẩn" và tạo ra những sản phẩm mang giá trị bền vững."

