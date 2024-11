Hwang In Yeop: Bùng nổ với vai phụ nhưng chật vật tìm đường thăng hạng với vai chính

HHT - Hwang In Yeop sở hữu gia tài phim ảnh xịn đét với nhiều tác phẩm bùng nổ cả tại Hàn Quốc và quốc tế. Vai chính "Lăng Tiêu bản Hàn" của "Family By Choice" (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà) được kỳ vọng có thể giúp In Yeop bứt phá nhưng hiệu quả phát sóng lại khá hẩm hiu.

Hwang In Yeop sinh ngày 19/1/1991, là một chàng trai Ma Kết chính hiệu. Nam diễn viên còn có tên khác là Ryan Leon, được sử dụng trong khoảng thời gian anh sống tại thành phố Davao (Philippines). Trước đó, anh tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang tại trường Đại học Phụ nữ Philippines.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85, Hwang In Yeop bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò người mẫu. Thậm chí, còn có thông tin anh từng "dưới trướng" YG KPlus, công ty quản lý người mẫu thuộc sở hữu của YG Entertainment.

Sở hữu bản tính nhút nhát và hướng nội, nhưng Hwang In Yeop vẫn nuôi giấc mộng diễn xuất. Sau khi trò chuyện và nhận lời động viên từ bố, nam diễn viên quyết định chuyển hướng.

Ở 18 Again (Trở Lại Tuổi 18), anh vào vai Goo Ja Sung, nam sinh có tính cách lạnh lùng, thô lỗ. Nhưng sau sự nổi loạn của Ja Sung là nỗi đau bị người cha bạo hành và áp đặt. Về sau, Ja Sung đã vượt qua hoàn cảnh, thay đổi để trở thành một người tích cực hơn, chiếm nhiều thiện cảm của khán giả.

Tiếp nối nam sinh "đầu gấu" Ja Sung, Hwang In Yeop hóa "bad boy" Han Seo Jun trong True Beauty tiếp tục được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Han Seo Joon là nam sinh có ngoại hình cứng rắn và bất cần, nhưng sâu bên trong là người tốt bụng và đặc biệt yêu thương mẹ cũng như em gái. Đây cũng là vai diễn đưa tên tuổi của In Yeop phủ sóng khắp châu Á. Không chỉ vậy, mối tình đơn phương của Seo Jun dành cho nữ chính Im Ju Kyung (Moon Ga Young) đã khiến nhiều trái tim xem đài phải thổn thức.

Bên cạnh khả năng diễn xuất, anh chàng "đa-zi-năng" còn có giọng hát sáng. Điều này đã được thể hiện qua các ca khúc nhạc phim do In Yeop đảm nhiệm như It Starts Today, I Mean It...

Thành công và nổi danh với loạt vai phụ nhưng khi đóng chính, Hwang In Yeop lại chưa thể thăng cấp tên tuổi. Với vai chính đầu tay trong Why Her?, Hwang In Yeop hóa "dịu kha" với một Gong Chan hiền lành, ấm áp dù từng trải qua nhiều bi kịch. Anh là người trượng nghĩa, luôn sát cánh bảo vệ Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) trên con đường trả thù của cô.

Kể cả không có nhiều phân cảnh tình tứ, chemistry giữa Seo Hyun Jin - Hwang In Yeop đủ khiến khán giả "quắn quéo". Phim khép lại với tỉ suất rating "khủng" 10,7% trên toàn quốc, theo thống kê của Nielsen Korea. Tuy nhiên, vai diễn của Hwang In Yeop lại không để lại quá nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Năm 2023, anh được chọn cho vai Kim San Ha, anh lớn của Family By Choice - Lấy Danh Nghĩa Người Nhà bản Hàn. Ngay khi công bố diễn viên, khán giả từng ái ngại vì Hwang In Yeop chưa thể tái hiện nét từng trải và trưởng thành của anh cả như Tống Uy Long.

Trong Family By Choice, Hwang In Yeop được đánh giá có diễn xuất ổn, tiếp tục gây ấn tượng với visual "hack tuổi" cực đỉnh khi vào mượt vai nam sinh Trung học dù tuổi thật là hơn 30. Tuy nhiên, "phản ứng hóa học" của anh với Jung Chae Yeon không quá bùng nổ. Khán giả nhận xét Family By Choice vẫn còn thua rất nhiều so với kịch bản gốc.

Nhưng điểm sáng của bản Hàn là làm rõ love-line của San Ha và Joo Won ngay từ những tập đầu, giai đoạn cả hai còn đi học. Vì thế, Family By Choice tránh được tranh cãi khi cặp anh em khác họ này chuyển qua yêu đương so với Lấy Danh Nghĩa Người Nhà bản gốc.

Family By Choice có diễn biến nhẹ nhàng và chữa lành, thu được một lượng khán giả ổn, duy trì rating trung bình 2 - 3% mỗi tập. Dù không tạo nên cú hit lớn nhưng San Ha và Family By Choice vẫn là một cột mốc ấn tượng và đáng nhớ trong sự nghiệp của Hwang In Yeop. Hiện tại, nam diễn viên đang tận dụng sức hút từ bộ phim, tất bật thực hiện chuỗi fan meeting.