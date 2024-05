Justin Bieber thông báo "bà xã" Hailey Bieber đang mang thai, chuẩn bị đón “rồng con" trong năm nay

HHT - Theo thống kê mới từ Netflix, “Dead Boy Detectives” có tăng trưởng về số lượt xem nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các loạt phim khác, đặc biệt khi so với “Lockwood & Co.” - một phim có đề tài tương tự. Điều này đưa phim vào thế khó nếu muốn có mùa 2.

HHT - "Đường" từ cặp đôi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon tới hiện tại vẫn còn ngọt ngào lan khắp mạng xã hội sau đêm trao giải Baeksang 2024. Màn tái hiện "tôi sinh ra đã đáng yêu rồi" trong "Queen of Tears" của Baek Hyun Woo, biểu cảm của BIBI... cũng là những khoảnh khắc đang viral.

HHT - Ariana Grande đảm nhận vai trò nghệ sĩ trình diễn đặc biệt tại bữa tiệc thời trang Met Gala năm nay. Nữ ca sĩ mang đến sự kiện 7 phần trình diễn với loạt ca khúc nổi tiếng, trong đó bao gồm bản cover "When You Believe" nức lòng người nghe.