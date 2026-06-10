"Khá niche" là trào lưu gì mà đang được giới trẻ sử dụng khắp mạng xã hội?

HHTO - Câu nói "Ở Việt Nam không ai..., khá niche" dần phổ biến và trở thành trào lưu trên mạng xã hội như Threads và Facebook những ngày qua.

Dạo mạng xã hội thời gian này, cộng đồng mạng có thể bắt gặp không ít những bài viết có cụm từ "khá niche". Những câu bình luận hài hước này trở thành trào lưu đặc sắc, thu hút sự tham gia sáng tạo của nhiều người, đặc biệt trên nền tảng Threads.

Cụm từ "khá niche" xuất phát từ một số bài đăng của "cư dân sợi chỉ" vào giữa tháng 5/2026, với cú pháp đầy đủ là "Ở Việt Nam không ai nghe nhạc của [...] à, khá niche". Công dụng ban đầu của câu nói này là để khẳng định đối tượng được nhắc đến (ở đây là âm nhạc của một nghệ sĩ nào đó) khá kén người nghe hoặc sử dụng, trái ngược với tính chất đại chúng hay phổ biến.

"Khá niche" trở thành cụm từ thông dụng trên mạng xã hội Threads.

Bản thân từ niche trong tiếng Anh mang nghĩa "được nhắm đến hoặc yêu thích, quan tâm và sử dụng bởi một đối tượng khách hàng nhất định". Trong kinh doanh, từ này có thuật ngữ tiếng Việt là "ngách", chỉ một mặt hàng hay sản phẩm hướng đến chỉ một đối tượng người dùng cụ thể nào đó.

Từ đó, cư dân mạng sử dụng niche như tính từ để chỉ tính "ngách" của một số đối tượng như âm nhạc, phim ảnh... để khẳng định sản phẩm đó kén người quan tâm, trở nên đặc biệt. Tuy vậy sau đó, cụm từ "khá niche" này trở thành trào lưu và được sử dụng với nhiều nét nghĩa khác, bao gồm cả trào phúng lẫn gây hài. Chẳng hạn như "Ở Việt Nam không ai thích mình à, khá niche", "Ở Việt Nam không ai dùng từ niche à, khá niche"...

CONB bình luận cụm từ "khá niche" dưới bài đăng của JSOL.

Không chỉ cư dân mạng mà không ít nghệ sĩ Việt cũng sử dụng "khá niche" như một kiểu bình luận hài hước trên Threads. Dần dà, cách đặt câu với cụm từ này được sử dụng để chỉ chung một sự vật hay sự việc, chủ đề mà ít người quan tâm, hoặc ít xảy ra so với mặt bằng chung chứ không gói gọn trong phim ảnh, âm nhạc nữa.