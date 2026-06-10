Hơn 142.000 thí sinh tại TP.HCM làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

HHTO - Chiều nay 10/6, hơn 142.000 thí sinh tại TP.HCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026. Tại các điểm thi, các đội hình Tiếp sức mùa thi cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ và tiếp thêm tinh thần cho sĩ tử 2K8.

Đúng 14 giờ ngày 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026. Tại TP.HCM, kỳ thi năm nay ghi nhận 142.899 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong buổi tập trung làm thủ tục, thí sinh được hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi, đồng thời nghe phổ biến quy chế thi. Sĩ tử cần mang theo thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu và giấy báo dự thi. Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên, thí sinh phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý kịp thời.



Tại các điểm thi, đa số thí sinh và phụ huynh có mặt từ sớm dù trời mưa nặng hạt.

Ngay từ giữa trưa, tại nhiều điểm thi, lực lượng tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi đã có mặt để hỗ trợ sĩ tử và phụ huynh. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Phan Ngọc Hân (sinh viên Khoa Lịch sử và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết tinh thần ra quân năm nay được gói gọn trong hai từ: “Chủ động” và “bùng nổ”.

Tham gia Tiếp sức mùa thi với đội hình "Phản ứng nhanh", Ngọc Hân và các thành viên trong đội chuyên hỗ trợ những thí sinh gặp sự cố, cung cấp trợ giúp y tế và ổn định tâm lý cho thí sinh và phụ huynh. Cả đội chuẩn bị phương án kỹ lưỡng để có thể phản ứng kịp thời. “Chúng mình hy vọng đội Phản ứng nhanh nói riêng và chương trình Tiếp sức mùa thi nói chung không chỉ là lực lượng hỗ trợ, mà còn là chỗ dựa an tâm để các sĩ tử vững tin đi thi, Ngọc Hân chia sẻ.

Các đội hình Tiếp sức mùa thi có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh.

Lê Thành Nhân (đội hình Tiếp sức mùa thi trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM) cổ vũ tinh thần cho các sĩ tử.

Ở vai trò thành viên Ban Chỉ huy, Trưởng nhóm Truyền thông Đội hình Tiếp sức mùa thi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, bạn Nguyễn Hoàng Liêm cho biết, mùa Tiếp sức mùa thi năm nay mang đến cảm giác đặc biệt hơn. Không chỉ bởi quy mô tình nguyện viên tham gia đông đảo, mà còn vì đây là cột mốc kỷ niệm 30 năm phong trào hỗ trợ thí sinh thi Đại học, Cao đẳng (1997 - 2026) và 25 năm chương trình chính thức mang tên Tiếp sức mùa thi (2001 - 2026).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 3 buổi thi với 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ Văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học, Tin Học, Công Nghệ Công Nghiệp, Công Nghệ Nông Nghiệp, Lịch Sử, Địa Lí, Giáo Dục Kinh Tế - Pháp Luật và Ngoại Ngữ.

Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được phát lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35.

Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn Toán trong 90 phút. Đề thi được phát lúc 14h20, thời gian bắt đầu làm bài là 14h30.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

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