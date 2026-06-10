Sĩ tử lùng gợi ý đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 khắp cõi mạng, nhờ cả ChatGPT hỗ trợ

HHTO - Giữa lúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 đang cận kề, nhiều sĩ tử đang rôm rả chia sẻ cho nhau những bài đăng, dòng trạng thái được dân mạng "khoang vùng" có thể trở thành đề thi Văn.

Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, như "truyền thống" hằng năm, các sĩ tử lại say sưa dự đoán, tìm kiếm các gợi ý về các chủ đề mà đề thi Văn năm nay có thể đề cập. Nhiều phát ngôn viral, chủ đề nổi bật trong năm qua đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ. Các "trung tâm phân tích" gợi ý đề thi "mọc" lên khắp nơi trên MXH Threads, được bàn tán sôi nổi như thể đó có thể là đề thi chính thức thực sự.

Nhiều bạn trẻ thích thú phán đoán, phân tích những gợi ý đề thi môn Ngữ văn đang viral trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa từ Internet)

Một trang Facebook chuyên về đề tài đời sống, giải trí đăng tải bài viết chúc các sĩ tử nhưng cũng rơi vào "tầm ngắm" của các ra-đa dò đề. Không ít cư dân mạng nhanh chóng "soi" từng câu chữ trong bài viết lẫn hình ảnh, với hy vọng tìm ra bất kỳ "manh mối" nào đó có thể trở thành đề thi Văn năm nay. Bởi lẽ trước kia, trang này từng đưa ra một số dự đoán khá sát với đề thi Văn.

Một bài đăng đơn giản cũng được cư dân mạng "soi hint" cho đề thi Văn năm nay.

Thậm chí, có bạn còn sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để bóc tách các dữ kiện, đặc biệt là những con số được nhắc đến trong bài đăng như 22 hay 29,25. Nhìn chung, các chủ đề được cho là có thể được tận dụng làm đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 này liên quan đến cụm từ "kỷ nguyên vươn mình", "cả đời không rực rỡ thì sao" hay về lòng yêu nước, cách người trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa...

Những câu trích dẫn từ chương trình Trạm Đa Sắc cũng được cư dân Threads nghi ngờ là đề thi Văn năm nay.

Ngoài ra, một số bạn trẻ còn dự đoán đề thi Văn năm nay có thể xoay quanh những câu chuyện về AI (trí tuệ nhân tạo), chuyển đổi xanh hoặc đề tài xoay quanh ngoại giao. Nói chung, bất kỳ chủ đề thú vị, sâu sắc nào cũng có thể trở thành chất liệu cho phần câu hỏi chính thức trong kỳ thi.

Đứng trước ma trận thông tin trên, điều quan trọng nhất đối với mỗi sĩ tử là phải giữ được "cái đầu lạnh" để không bị cuốn vào tâm lý đám đông. Thay vì tốn thời gian hoang mang hay chạy theo những phán đoán không rõ ràng, các bạn cần ưu tiên bám sát lộ trình ôn tập của thầy cô trên lớp, cũng như nắm vững kiến thức cốt lõi trong chương trình học. Tuyệt đối không "học tủ", "học vẹt", đồng thời ưu tiên nắm vững các phương pháp nghị luận và kỹ năng phân tích để giải quyết các dạng đề. Cuối cùng, hãy nhớ rằng một tinh thần thoải mái, tự tin và cơ thể tràn đầy năng lượng chính là bệ phóng hoàn hảo để các bạn bước vào phòng thi với tâm thế chủ động, đạt được kết quả tốt nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2026. Trong đó, môn Ngữ văn thi vào buổi sáng 11/6, còn môn Toán thi vào buổi chiều cùng ngày. Sau ngày thi 2 môn bắt buộc, thí sinh tiếp tục ngày thi thứ hai với bài thi tự chọn gồm 2 môn, được chọn ra trong số các môn gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn).