Không khí lạnh tăng cường dồn dập, nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ C sớm hơn dự báo

HHT - Sáng nay, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc đã vừa mưa vừa lạnh. Đây mới là thời điểm đầu của đợt không khí lạnh mạnh lần này. Gió mùa Đông Bắc về liên tục khiến nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc giảm nhanh hơn mức dự báo của vài ngày trước.

Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội lúc 6h sáng nay, 22/1, là 14,2oC. Tuy nhiên, người dân ra ngoài đi làm, đi học đều cảm thấy rất rét vì trời mưa, độ ẩm cao. Không chỉ vậy, nhiệt độ thực ở ngoài trời đúng là đã giảm xuống theo từng giờ. Đến 9 - 10h sáng, nhiệt độ Hà Nội xuống còn 12oC. Điều tương tự cũng diễn ra ở những tỉnh thành lân cận.

Không chỉ vậy, gió mùa Đông Bắc đang về dồn dập, tốc độ gió ở Hà Nội lên đến 18 - 20 km/h, nên không khí lạnh về càng nhanh.

Theo dự báo của vài ngày trước, phải đến sáng sớm mai, nhiệt độ Hà Nội mới xuống mức dưới 10oC. Tuy nhiên, với việc không khí lạnh mạnh được tăng cường nhanh chóng, nhiệt độ sẽ giảm dần ngay trong hôm nay và dự báo nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội sẽ giảm xuống mức 9oC ngay vào chiều đến chiều tối nay, 22/1.

Sau đó, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm do khối không khí lạnh bao phủ dần cả miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta. Đến sáng sớm mai, nhiệt độ ở Hà Nội được dự báo sẽ là 7 - 8oC, các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự (chênh 1oC). Ở Lạng Sơn, Cao Bằng, nhiệt độ xuống mức 3 - 4oC. Như vậy, ở cả Bắc Bộ, trời rét hại.

Tuy nhiên, sau cả ngày hôm nay ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa rải rác thì sang ngày mai, mưa sẽ chấm dứt. Độ ẩm ở các tỉnh thành Bắc Bộ cũng ở mức vừa phải (hơn 60% đến hơn 70%), không khô gắt như trong những đợt không khí lạnh trước.

Mức nhiệt độ thấp nhất dưới 10oC ở Hà Nội được dự báo sẽ duy trì trong 2 - 3 ngày.