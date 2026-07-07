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Không phải dép tông, sandal dây thừng mới là xu hướng bất ngờ nhất Hè này

Mai Lâm

HHTO - Sandal dây thừng đang là đôi giày “hot hit” gây bất ngờ của mùa Hè này. Từ những thiết kế thô ráp đậm chất Y2K, đến các mẫu dép cao su siêu mảnh đều đang lần lượt được săn đón.

Không cần phải nói nhiều nữa, sandal chính là một trong những kiểu giày phủ sóng mạnh nhất mùa Hè năm nay. Và cái tên mới nhất gia nhập đường đua chính là rope sandal - sandal dây thừng.

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Xu hướng này thực chất đã được khởi xướng từ sàn diễn Xuân/Hè 2024 của Miu Miu, khi nhà mốt Ý cho người mẫu diện những đôi sandal sử dụng dây paracord đầy cá tính. Sau ba mùa Hè liên tiếp được lăng xê, tinh thần gorpcore (thời trang lấy cảm hứng từ các hoạt động ngoài trời) vẫn chưa hạ nhiệt miếng nào.

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Vẫn giữ phom xỏ ngón quen thuộc với phần tách giữa ngón cái và ngón trỏ, nhưng thay vì quai da hay cao su truyền thống, thiết kế rope sandal sử dụng những sợi dây thừng làm điểm nhấn chính. Nhờ vậy, đôi giày mang đến cảm giác mới mẻ, phóng khoáng, rất khác so với những kiểu sandal quen thuộc mà chúng ta đã thấy suốt thời gian qua.

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Điểm hay của sandal dây thừng là chúng mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ nữ tính và tính ứng dụng. Chúng có chút thể thao năng động, nhưng vẫn đủ xinh để phối cùng nhiều phong cách khác nhau.

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Bảng màu cũng cực kỳ đa dạng, từ các gam trung tính như đen, kem, be đến những màu sắc nổi bật giúp trang phục tối giản trở nên thú vị hơn.

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Nhiều thiết kế còn được bổ sung quai ôm cổ chân, tạo cảm giác chắc chắn và thời trang hơn hẳn những đôi dép xỏ ngón thông thường.

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Rope sandal vừa thoải mái, dễ đi lại vừa trendy. Bạn có thể diện cùng áo thun và quần jeans cho những ngày xuống phố đơn giản, hoặc kết hợp với chân váy maxi trắng và áo peplum để có một set đồ mùa hè thanh lịch nhưng vẫn cực kỳ thời thượng.

Mai Lâm
#thời trang #Xu hướng giày sandal dây thừng #Phong cách thời trang mùa Hè #Thiết kế sandal lấy cảm hứng Y2K #Thời trang outdoor và gorpcore #Phối đồ mùa Hè năng động

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