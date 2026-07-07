Hội chị em “mê mệt” màu Tiffany Blue - cơn sốt khuấy đảo thời trang Hè 2026

HHTO - Gần đây, hình ảnh của màu xanh Tiffany Blue đang chiếm lĩnh các nền tảng mạng xã hội. Tưởng chừng là gam màu kén người mặc, Tiffany Blue lại bất ngờ trở thành lựa chọn của nhiều Gen Z.

Trong vài năm trở lại đây, bảng màu thời trang dường như đang bị chi phối lớn bởi những gam màu trung tính, tối giản và mang tính ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày như trắng, đen, be, nâu hay xám. Tuy nhiên, xu hướng này theo nhiều tạp chí thời trang đang dần thay đổi, chứng kiến sự trở lại của nhiều gam màu tươi sáng, mang tính bứt phá hơn khi nhiều bạn trẻ bắt đầu cởi mở với các sắc pastel và màu nổi trong phong cách ăn mặc thay vì e ngại việc kén da hay khó phối.

Nổi bật trong số đó là Tiffany Blue - gam màu đang được nhiều bạn trẻ yêu thích mùa Hè năm nay.

Màu Tiffany Blue thường được nhận diện bằng mã màu #81D8D0. Ảnh: Figma.

Tiffany Blue là gam xanh đặc trưng gắn liền với thương hiệu trang sức nổi tiếng Tiffany & Co., được tạo nên từ sự kết hợp giữa xanh ngọc (turquoise) và xanh dương pastel. Sự hòa quyện này mang đến cảm giác vừa thanh lịch, vừa trẻ trung và tươi mát.

Dù không phải gam màu mới, Tiffany Blue gần đây xuất hiện nhiều hơn trong các item thời trang cũng như trên mạng xã hội. Từ quần áo, giày dép, túi xách đến phụ kiện như ốp điện thoại hay văn phòng phẩm, sắc xanh này đều được nhiều bạn trẻ nhiệt tình "săn đón". Không chỉ riêng thời trang bình dân, Tiffany Blue cũng xuất hiện trong các bộ sưu tập Xuân - Hè năm nay của các nhà mốt lớn như Prada và Chanel bởi phong thái quý phái, sang trọng mà nó mang lại.

Các shop nhanh chóng "bắt trend" với màu Tiffany Blue đang "hot".

Với tông màu khá sáng, Tiffany Blue từng được nhiều người cho là kén da và khó phối đồ. Tuy nhiên, khi phong cách ăn mặc ngày càng đề cao cá tính, gam màu này lại được yêu thích nhờ vẻ tươi trẻ và hiện đại nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với tín đồ theo đuổi phong cách Y2K hoặc các outfit mùa Hè năng động. Tiffany Blue cũng rất linh hoạt và đa dạng trong cách phối: Có thể kết hợp cùng màu trắng, be hoặc nâu để tạo tổng thể hài hòa hoặc mix & match cùng vàng bơ hay hồng baby nếu người mặc mong muốn phá cách, nổi bật hơn.