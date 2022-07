Không sợ "lạ nước lạ cái", thỏa sức vi vu như người bản xứ với những "trợ lý ảo"

HHT - Những ứng dụng này sẽ giúp chuyến du lịch của bạn được lo từ A-Z chỉ với một chiếc smartphone. Đi du lịch một mình cũng không sợ “lạ nước lạ cái” hay cô đơn vì “trợ lý ảo” có thể giúp bạn tất tần tật từ lập kế hoạch vi vu, đặt phòng, book tour đến tìm đồng đội phượt...

WeatherBug - Tập hợp điểm đến thiên thời địa lợi nhân hòa

Đi du lịch khổ nhất là thời tiết ngang trái, vì vậy mà việc nắm được những thông tin cơ bản về nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, chất lượng không khí, thời gian bình minh và hoàng hôn trong ngày... tưởng như “chuyện vặt” nhưng lại rất quan trọng.

WeatherBug là ứng dụng cung cấp dữ liệu dự báo thời tiết theo thời gian thực, với chế độ bản đồ cho phép người dùng xem hình ảnh vệ tinh của vị trí mình đang ở, kèm theo đó là các thông tin thời tiết như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió... Bên cạnh đó, app còn hỗ trợ hiển thị các thông tin cảnh báo hiện tượng thời tiết xấu (bão, mưa, sương mù, tuyết...), giúp bạn kịp thời chuẩn bị và lập plan B cho những dự định có thể bị ảnh hưởng của mình.

Nếu bạn có thời gian và muốn thử thách bản thân để có những trải nghiệm “dự báo thời tiết” thú vị hơn nữa thì có thể cài thêm app What the Forecast?!! nha. Đây là ứng dụng cung cấp những câu đố vui mô tả thời tiết bên ngoài, đòi hỏi người dùng phải “lắc não” mới tìm ra thông tin mình cần biết. Bên cạnh nhiệt độ, độ ẩm thì What the Forecast?!! còn nhắc bạn các thông tin thú vị về chu kỳ mặt trăng, chỉ số chất lượng không khí ở địa phương... theo cách thức và giao diện vô cùng dễ thương, thú vị.

Zomato - Bản đồ foodtour online cho hội sành ăn nhưng “lạ nước lạ cái”

Du lịch ở một nơi xa nên chúng ta sẽ cần đến những trợ thủ đắc lực giúp lựa chọn địa điểm ăn uống ngon với giá cả phù hợp. Zomato chính là một ứng dụng như thế, nơi cung cấp bản đồ các nhà hàng ẩm thực xung quanh bạn với hàng ngàn review chi tiết và tất nhiên, chính bạn cũng có thể tham gia vào đội ngũ chia sẻ kinh nghiệm đó.

Không chỉ cung cấp thông tin quán ngon, đặc sản vùng miền để bạn dễ dàng tìm kiếm, Zomato còn hỗ trợ đặt bàn trực tiếp bằng cách nhập số hộ chiếu, order đồ ăn trực tuyến, lựa chọn hình thức và dịch vụ vận chuyển, đánh giá nhà hàng sau khi trải nghiệm món ăn…

Ngoài Zomato với những thông tin cơ bản và có tính khái quát nhất, nếu teen muốn có những trải nghiệm ẩm thực “chuyên biệt” hơn nữa thì có thể tải thêm một số ứng dụng du lịch như: ClingMe (tìm kiếm các quán café, tiệm bánh ngọt), Thánh ăn (app thuần Việt mách nước quán ăn ngon ở Việt Nam), Bon Appetour (nhắc lịch sự kiện liên quan tới ẩm thực ở nơi bạn đến)...

Sidekix - Định vị an toàn cho những chuyến đi xa

Dù đi du lịch theo hội nhóm hay một mình, đi gần hay đi xa thì an toàn vẫn là yếu tố bạn phải đặt lên trên hết. Vậy nên còn gì tuyệt vời hơn khi có một ứng dụng thông minh như Sidekix hỗ trợ teen trong việc thiết kế những lộ trình an toàn, không chỉ đơn giản là tránh tắc đường, định hướng bản đồ theo sự di chuyển của người dùng mà còn có thể định vị và thông báo về hành trình của bạn cho người thân, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Lưu ý điểm hạn chế của ứng dụng đó là chỉ giới hạn sử dụng dành cho người đi bộ thôi nha!

Đặc biệt, ứng dụng này không chỉ cho bạn hành trình thẳng nhất từ điểm A tới điểm B, mà sẽ tùy chỉnh hành trình theo nhu cầu đã được lên chương trình trước trong các lĩnh vực như nghệ thuật, văn hóa, mua sắm, cuộc sống về đêm và thực phẩm.

Ngoài Sidekix, một số ứng dụng liên quan đến định vị, định hướng bản đồ khác mà bạn có thể tham khảo khi đi du lịch như OsmAnd Maps (với chức năng nổi bật là tích hợp định vị và điều hướng ngoại tuyến với một số bản đồ miễn phí), ứng dụng Sygic (có dịch vụ định vị GPS cung cấp tính năng tìm kiếm địa điểm và truy cập bản đồ ngoại tuyến với chế độ 3D và một loạt các địa điểm tham quan lớn)...