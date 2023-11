Knet chê "The Marvels": Thời lượng trong phim của Park Seo Joon “không đủ nấu mì”

HHT - Khán giả Hàn Quốc đặc biệt mong đợi "The Marvels" bởi nam thần Park Seo Joon có một vai trong phim. Tuy nhiên, càng kỳ vọng càng thất vọng, không chỉ có khán giả Hàn Quốc mà cộng đồng fan của Park Seo Joon khắp châu Á đều “chê mạnh” The Marvels bởi thời lượng lên hình của anh quá ít ỏi.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ một số chi tiết trong phim

Bộ phim điện ảnh mới của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) The Marvels vừa công chiếu vào 10/11 mới đây. Đây là bộ phim riêng thứ hai của nhân vật Carol Danvers/ Captain Marvel. Phần đầu tiên Captain Marvel ra mắt vào năm 2019.

Khán giả Hàn Quốc đặc biệt mong đợi The Marvels bởi nam thần Park Seo Joon của màn ảnh xứ kim chi có một vai trong phim. Tuy nhiên, càng kỳ vọng càng thất vọng, không chỉ có khán giả Hàn Quốc mà cộng đồng fan của Park Seo Joon khắp châu Á đều “chê mạnh” The Marvels bởi thời lượng lên hình của anh quá ít ỏi.

Trong The Marvels, Park Seo Joon đảm nhận vai hoàng tử Yan - hoàng tử của xứ Atlas - một hành tinh dùng âm nhạc và khiêu vũ làm ngôn ngữ chính. Nhân vật hoàng tử Yan xuất hiện trong một cảnh hồi tưởng, có tương tác độc đáo với nhân vật Captain Marvel. Sau khi The Marvels ra rạp, một netizen đã đăng tải một bài viết về thời lượng lên hình của Park Seo Joon, khi tự đếm và cho ra con số ước chừng khoảng 2 phút 47 giây.

Những khán giả đã thưởng thức The Marvels cho biết họ đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy Park Seo Joon xuất hiện, sự thất vọng lại càng tăng thêm khi đó còn là cảnh hồi tưởng. Mặc dù cảnh này khá đặc biệt, đóng vai trò như một sự chuyển tiếp trong phim, nhưng điều này vẫn không ngăn cản được làn sóng thất vọng của khán giả Hàn Quốc.

Không hẳn là khán giả chờ đợi Park Seo Joon sẽ đảm nhận một vai trong tuyến nhân vật chính, nhưng rõ ràng là các fan đặt kỳ vọng cho một nhân vật phụ nhiều hơn là một vai khách mời. Trước thời lượng lên hình của Park Seo Joon, có người bực mình vì cảm thấy như bị Marvel lừa gạt, có người chưa xem thấy thế liền “quay xe” không xem nữa… Thậm chí có người vẫn chưa kịp hoàn hồn: “Tôi không thể tin được thời lượng lên hình của Park Seo Joon còn ít hơn thời gian nấu mì gói”.

Ngoài sự xuất hiện chớp nhoáng của Park Seo Joon, nhiều netizen Hàn cũng bày tỏ sự thất vọng về chất lượng của The Marvels. Nội dung cốt truyện bị chê nhạt nhẽo, kém hấp dẫn, nhân vật phản diện không có chiều sâu. Thậm chí không ít người chê phim khó hiểu với phần đông khán giả đại chúng, vì để theo được mạch phim một cách trọn vẹn họ phải là người xem rất nhiều phim khác của Marvel trước đó. Netizen Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng Marvel có thể đã đánh mất “phép thuật” của mình, nhất là khi so với các phim ở giai đoạn trước thành công rực rỡ.

Có vẻ khán giả thế giới cũng có cùng nhận định như khán giả Hàn Quốc. Trên trang Rotten Tomatoes, The Marvels chỉ đạt 61% “độ tươi”, một con số quá thấp so với một phim thuộc MCU và so với sự ngóng đợi của fan hâm mộ toàn cầu.

Ngoài thời lượng lên hình, tạo hình của Park Seo Joon trong The Marvels cũng bị khán giả Hàn Quốc chê là “trông buồn cười”, “diêm dúa”, “tấu hề”. Dù vậy, nhiều netizen vẫn khen ngợi nam diễn viên đẹp trai bất chấp tạo hình “dìm hàng”.

Một số bình luận của netizen:

“Theo tôi, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang trên đà suy thoái”

“Không hay như mong đợi”

“Tôi định xem phim này vì có Park Seo Joon, nhưng thấy mọi người review xong tôi quyết định sẽ ở nhà”

“Ngay cả trailer phim này cũng không hay rồi mà”

“Tôi cứ tưởng Park Seo Joon sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn vì có lần họ gọi anh ấy là Marvel Guy, LOL”

“Họ đưa anh ấy lên poster chính nhưng thời lượng lên hình thì là cameo”

“Tạo hình khiến anh ấy trông như một con công đẹp trai, hahaha.”

“Nhờ tạo hình diêm dúa đó mà tôi mới nhận ra Park Seo Joon thực sự rất đẹp trai, gương mặt “cân” tất”