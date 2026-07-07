Bỏ túi "công thức 4H": Bí kíp giúp teen 2K8 chọn đúng nguyện vọng "chân ái"

HHTO - Chỉ còn hơn 7 ngày để teen sắp xếp và chốt hạ tấm vé đến ngôi trường đại học và ngành học mơ ước. Nếu vẫn còn đang băn khoăn trước vô vàn lựa chọn thì đây chính là cẩm nang bỏ túi nguyện vọng bạn không nên bỏ lỡ.

Công thức 4H trước khi đặt bút chọn ngành

Không ít teen 2K8 dành hàng giờ để so sánh điểm chuẩn, đọc review trường hay theo dõi các bảng xếp hạng ngành hot, nhưng lại quên mất một bước quan trọng chính là xác định bản thân thực sự phù hợp với hướng đi nào.

Để giúp các “út cưng” 2K8 chọn chuẩn nguyện vọng, Tiến sĩ Trần Thế Sao (Giám đốc chương trình Tài chính Ngân hàng, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM) bật mí bộ bảo bối hướng nghiệp 4H giúp bạn vững vàng hơn trên hành trình lựa chọn ngành học tương lai.

Tiến sĩ Trần Thế Sao (bên phải) bật mí bí kíp lựa chọn nguyện vọng phù hợp với 4H cần ghi nhớ.

Chữ H thứ nhất - HIỂU MÌNH: Đây là bước khởi đầu quan trọng nhất. Teen cần xác định rõ bản thân có thế mạnh gì, đam mê điều gì, năng lực cá nhân trong học tập ra sao cũng như tính cách của mình phù hợp với những giá trị nào.

Chữ H thứ hai - HIỂU NGÀNH: Sau khi biết mình là ai, bạn cần chủ động tìm hiểu sâu về lĩnh vực mình định theo đuổi. Ngành học đó đòi hỏi những tố chất gì, cơ hội việc làm thực tế ra sao và xu hướng phát triển trong tương lai như thế nào.

Các chuyên gia giáo dục cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh lần lượt giải đáp từng thắc mắc của các bạn 2K8 gửi về cho chương trình livestream độc quyền "Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026" do Báo Tiền Phong thực hiện.

Chữ H thứ ba - HIỂU TRƯỜNG: Cùng một ngành học sẽ có rất nhiều trường đại học đào tạo. Bạn cần cân nhắc kỹ về chương trình giảng dạy, chuẩn đầu ra, uy tín đào tạo cũng như môi trường trải nghiệm tại từng ngôi trường cụ thể để chọn cho mình một bệ phóng phù hợp.

Chữ H thứ tư - HOÀN CẢNH: Đây là yếu tố thực tế nhưng mang tính quyết định, đòi hỏi bạn phải cân nhắc đến điều kiện kinh tế gia đình hoặc các yếu tố khách quan khác. Việc chọn ngành, chọn trường cũng giống như việc chọn một chiếc áo. Dù bạn có vô cùng yêu thích chiếc áo đó đi chăng nữa, nhưng nếu nó không vừa vặn với số đo hay điều kiện tài chính gia đình, thì đó vẫn chưa phải là một lựa chọn phù hợp.

Chọn ngành hot để không lo thất nghiệp?

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng (Phó phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing), khoảng cách từ ngày nhập học đến khi tốt nghiệp thường kéo dài từ ba năm rưỡi đến bốn năm. Đây cũng là khoảng thời gian thị trường lao động có thể thay đổi rất nhanh.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng (bên trái) lưu ý các sinh viên tương lai cân nhắc khi chọn nguyện vọng theo xu hướng. Bởi xu hướng có thể sẽ có sự thay đổi sau 3-4 năm.

Điều đó đồng nghĩa, nếu chỉ chọn “chốt đơn” nguyện vọng vì ngành đang được nhắc đến nhiều ở thời điểm hiện tại, bạn rất dễ rơi vào tình trạng "đến đích thì xu hướng đã đổi chiều". Do đó, điều quan trọng hơn hết là xây dựng năng lực cá nhân để thích nghi với mọi biến động của thị trường việc làm mới.

Tiến sĩ Trần Thế Sao cũng có quan điểm rằng giá trị lớn nhất của việc học đại học mang lại không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn, mà còn ở khả năng tự học và cập nhật liên tục những kỹ năng cần thiết cho xu hướng tuyển dụng trong thời đại 4.0: “Những kiến thức được giảng dạy trên giảng đường hôm nay có thể sẽ trở nên lạc hậu ngay vào năm sau. Vì vậy, việc liên tục cập nhật xu hướng mới là yêu cầu bắt buộc đối với cả giảng viên lẫn sinh viên”.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng bạn Vũ Thị Ngọc Ánh - Thủ khoa khối A00 Trường THPT Trần Hưng Đạo (Lâm Đồng) với 27,75 điểm.

Theo các chuyên gia, trong bốn năm đại học, chương trình đào tạo luôn có giới hạn nhất định. Vì vậy, sự khác biệt giữa các sinh viên sẽ đến từ tinh thần chủ động học hỏi. Đó mới chính là tấm vé giúp teen giữ lợi thế cạnh tranh, bứt phá tiềm năng sau 3-4 năm học chứ không phải theo học một ngành đang hot. Chỉ có tinh thần học tập suốt đời và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thị trường mới giúp bạn trở nên khác biệt.