Thủ khoa và chuyên gia bật mí: Chọn ngành đại học xịn, đừng chỉ dựa vào điểm chuẩn

HHTO - Tại buổi livestream “Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường” sáng 7/7 do Báo Tiền Phong tổ chức, các chuyên gia đến từ các trường Đại học và Thủ khoa Trịnh Gia Hân đã chia sẻ về điều quyết định lợi thế nghề nghiệp trong tương lai không chỉ nằm ở việc chọn đúng ngành, mà còn ở khả năng kết nối nhiều lĩnh vực để tạo nên giá trị khác biệt.

Không giới hạn mình vào một khối ngành

Đứng trước thời điểm điều chỉnh nguyện vọng đại học, không ít sĩ tử băn khoăn nên chọn ngành theo điểm số, theo sở thích hay theo cơ hội việc làm. Các chuyên gia và thủ khoa chia sẻ: Tấm vé bước vào tương lai không chỉ nằm ở một ngành học, hãy tìm cách biến kiến thức đa lĩnh vực thành lợi thế của riêng mình.

Bạn Trịnh Gia Hân (Thủ khoa TP.HCM khối B03, sở hữu 2 điểm 10 môn Toán và Sinh học, Tam khoa Khối B00 toàn quốc với 29.5 điểm) tiết lộ: “Mình luôn quan niệm sinh, lão, bệnh, tử là điều không thể tránh khỏi, dù là người trẻ hay người lớn tuổi. Từ nhỏ, mình đã mong muốn trở thành bác sĩ để giúp ích cho cộng đồng, bạn bè và người thân”.

Bạn Trịnh Gia Hân (phải).

Dù định hướng theo lĩnh vực y khoa, Gia Hân vẫn chủ động học thêm về truyền thông và tâm lý. Theo nữ thủ khoa, bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà còn là người lắng nghe, giao tiếp và thấu hiểu cảm xúc của bệnh nhân để điều trị hiệu quả hơn.

Đây là lời gợi mở cho nhiều thí sinh đang đặt nguyện vọng: Chọn một ngành không có nghĩa chỉ học kiến thức của riêng ngành đó. Những kỹ năng và hiểu biết ở các lĩnh vực khác có thể trở thành lợi thế giúp bạn nổi bật sau khi ra trường.

Lợi thế đến từ tư duy liên ngành

Sau khi xác định được ngành mình muốn theo đuổi, nhiều bạn có băn khoăn: Học Khoa học Tự nhiên hay Khoa học Xã hội sẽ có nhiều cơ hội hơn?

Theo TS Đỗ Hồng Quân (Giám đốc chương trình đào tạo Xã hội học, Trường Đại học Mở, TP.HCM): “Nhìn vào điểm số của các thí sinh trong kỳ thi vừa qua, tỉ lệ và mức điểm của hai nhóm ngành Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên tương đối đồng đều. Số lượng thí sinh lựa chọn khối Khoa học Xã hội để đăng ký xét tuyển đại học có phần đông hơn, điều này đã phản ánh thực tế nhu cầu của thị trường lao động”.

Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân (phải).

Thay vì nghĩ “học tự nhiên thì chỉ học tự nhiên”, hay “học xã hội thì không cần biết khoa học”, bạn nên trang bị thêm kiến thức ở lĩnh vực còn lại. Nếu học Khoa học Tự nhiên nhưng có thêm hiểu biết về Khoa học Xã hội, bạn sẽ có góc nhìn toàn diện hơn, giao tiếp và làm việc với con người tốt hơn. Ngược lại, người học Khoa học Xã hội sẽ có thêm lợi thế khi nắm được tư duy và kiến thức khoa học.

Chuỗi livestream "Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường" năm 2026 của Báo Tiền Phong.

Đặt nguyện vọng với góc nhìn tương lai

Nếu vẫn phân vân nên ưu tiên ngành nào, bạn hãy đặt một câu hỏi khác: “10 năm nữa, AI có làm thay công việc này được không?” và hãy tìm hiểu xem chương trình đào tạo có giúp bạn phát triển những kỹ năng mà máy móc khó thay thế.

Bạn Trịnh Gia Hân (trái) và Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên (phải) Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khi AI và robot ngày càng phổ biến, những công việc lặp lại sẽ dần được tự động hóa. Nhưng những ngành nghề cần tư duy chiến lược, đòi hỏi chỉ số trí tuệ cảm xúc cao hay các kỹ năng liên quan đến giải quyết xung đột, giải quyết khủng hoảng trong xã hội của con người vẫn khó bị thay thế. Đó cũng là lý do các lĩnh vực như y tế, tâm lý, công tác xã hội, giáo dục hay truyền thông vẫn có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.