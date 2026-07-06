Running Man Vietnam 2026 chiếu tại rạp, Anh Tú Atus thắc mắc về biệt danh mới

HHTO - Dù cuối tháng 7 mới chính thức lên sóng, "Running Man Vietnam 2026" đang được khán giả thảo luận sôi nổi khi nhà sản xuất thông báo tập đặc biệt phiên bản điện ảnh sẽ ra rạp vào ngày 10/7 tới.

Mới đây, nhà sản xuất Running Man Vietnam 2026 vừa "nhá hàng" trailer, poster dành cho tập đặc biệt - không phải tập mở màn của mùa mới mà là một trong những hành trình nằm trong chuỗi thử thách của chương trình. Đặc biệt, "suất xem sớm" này sẽ được khởi chiếu tại cụm rạp trên cả nước, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/7, trước khi tập 1 phát sóng vào tối 24/7.

Trước đó, Running Man Vietnam đã công bố giữ nguyên toàn bộ 7 thành viên ở mùa trước gồm Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quân A.P, Quang Trung nhằm hướng đến sự ổn định lâu dài của "Gia Tộc R".

Nhà sản xuất tiết lộ tập đặc biệt được ghi hình tại Bà Nà (Đà Nẵng) - bối cảnh sở hữu không gian kiến trúc châu Âu, cảnh quan núi rừng và bầu không khí huyền ảo, phù hợp với thế giới giả tưởng mà chương trình xây dựng. Bên cạnh 7 thành viên chính thức, hành trình còn có sự góp mặt của người dẫn chuyện Lê Nhân cùng ba khách mời Khả Như, Võ Điền Gia Huy và CAPTAIN BOY.

Lấy chủ đề Chúa Tể Thời Gian, phiên bản điện ảnh của Running Man Vietnam 2026 mở ra một thế giới nơi Thần Thời Gian tạo nên vòng tuần hoàn đầu tiên của vũ trụ và trao quyền cai quản thời gian cho các Thần Thú. Thế nhưng, sau hàng triệu năm, những quyền năng tưởng chừng là đặc ân lại trở thành sự ràng buộc. Để phá vỡ trật tự do chính mình tạo ra, Thần Thời Gian quyết định mở ra cuộc chiến giữa các Thần Thú nhằm tìm ra người xứng đáng trở thành Chúa Tể Thời Gian mới.

Trong cuộc chiến ấy, mỗi nhân vật đại diện cho một bản năng và sức mạnh riêng: Thần Rồng quyền uy (Trấn Thành), Thần Ngựa tự do (Ninh Dương Lan Ngọc), Thần Hổ dũng mãnh (Liên Bỉnh Phát), Thần Chó trung thành (Anh Tú Atus), Thần Dê điềm tĩnh (Quang Tuấn), Thần Mèo nhanh nhẹn (Quân A.P), Thần Khỉ mưu lược (Quang Trung), Thần Rắn bí ẩn (Võ Điền Gia Huy), Thần Heo lạc quan (Captain Boy) và Thần Gà kiên định (Khả Như). Mỗi vị thần đều mang theo khát vọng thoát khỏi số phận đã được định sẵn để bước vào cuộc tranh tài quyết định vận mệnh của chính mình.

Tuy nhiên, cách đặt tên các vị thần hiện đang nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng gắn từ Thần Chó với tên nghệ sĩ Anh Tú Atus hay Thần Heo CAPTAIN BOY nghe rất "ngượng miệng": "Trời ơi đọc cái cap mà giật mình", "Đề nghị dùng từ cún hoặc khuyển, tự dưng Thần Chó nghe vừa mắc cười vừa kỳ cục", "Thiếu gì tên nhất định phải kiu Thần Chó mới chịu", "Dùng từ gì mà nghe kỳ vậy, "Khuyển Thần" nghe hay hơn mà sao dùng từ không chuyên nghiệp vậy sốp"...

Đáng chú ý, sau khi tham khảo ý kiến từ cộng đồng mạng, Anh Tú Atus đã để lại bình bên dưới tấm poster cá nhân, "nũng nịu" đặt câu hỏi với ê-kíp: "Giờ mới thấy cộng đồng mạng quá chính xác. Sao không cho tôi là Thần Khuyển nhỉ? Rồi đến lúc off fan nói sao bà Run?? Ai fan Thần Chó giơ tay hả?". Một số ý kiến cũng cho rằng, nếu Thần Khuyển quá ngầu, không đủ dễ thương hài hước thì có thể dùng Thần Cún, ít nhất cũng... dễ thương hơn.

Mặt khác, một bộ phận khán giả cho rằng việc dùng tên Thần Chó vẫn chấp nhận được bởi đây là chương trình giải trí, có thể cân bằng hai yếu tố "trái dấu" - vừa nghiêm túc, hoành tráng khi hướng chủ đề đến các vị thần, vừa tạo không khí hài hước với tên gọi thuần Việt của các con vật.