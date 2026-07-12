Màn "câu giờ" ở Trạm Sao 2: Captain Boy hé lộ nhạc mới, Orange gọi tên dàn FC

HHTO - Hai màn "câu giờ" ngẫu hứng của Captain Boy và Orange trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả chú ý tại "SAO Concert - Trạm Sao 2". Một người tranh thủ hé lộ nhạc mới, người còn lại lần lượt gọi tên các FC dưới khán đài.

Tối 11/7, SAO Concert - Trạm Sao 2 diễn ra với sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, Dương Domic, MONO, Captain Boy, JEY B, Grey D, Vương Bình cùng hai khách mời Phùng Khánh Linh và Orange. Xen giữa các tiết mục biểu diễn, hai màn "câu giờ" của Captain Boy và Orange trở thành những khoảnh khắc được nhiều khán giả nhắc đến.

Dàn "sao" tại đêm diễn Trạm Sao 2.

Trong phần biểu diễn của mình, Captain Boy có một khoảng dừng ngắn để ê-kíp xử lý thiết bị. Nam rapper tranh thủ trò chuyện cùng khán giả trước khi tiết mục tiếp tục.

Đúng thời điểm Tinh Hà "Say Hi" chuẩn bị phát sóng, Captain Boy không bỏ lỡ cơ hội hé lộ ca khúc mới Xoay Vòng xuất hiện trong chương trình. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến Wren Evans, Thể Thiên và IVAN vì lỡ tiết lộ thông tin sớm hơn dự kiến, đồng thời nhắc vui chuyện mình đang "đánh lẻ" trên sân khấu liveband.

Giai điệu được "hé lộ" sớm từ Captain Boy khiến khán giả thích thú.

Orange cũng có màn "câu giờ" khi phần biểu diễn xuất hiện khoảng nghỉ ngắn. Thay vì trò chuyện về tiết mục, nữ ca sĩ dành thời gian gọi tên lần lượt các cộng đồng người hâm mộ (FC) của những nghệ sĩ góp mặt trong đêm diễn.

Sau khi điểm danh một lượt, Orange còn hỏi lại khán giả xem còn FC nào chưa được gọi tên hay không. Mỗi lần một fandom được xướng lên, nhiều khu vực khán đài lại đồng loạt đáp lại bằng tiếng hò reo.

"Cam" gọi tên các FC trên sân khấu Trạm Sao 2.

Theo ban tổ chức, SAO Concert - Trạm Sao 2 kéo dài gần 5 giờ và thu hút hơn 6.000 khán giả. Chương trình quy tụ 9 nghệ sĩ gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, MONO, Captain Boy, Jey B, Grey D, Vương Bình cùng hai khách mời Phùng Khánh Linh và Orange.

Dương Domic cháy hết mình trên sân khấu Trạm Sao 2.

Quang Hùng MasterD "tập đếm" trên sân khấu.

Bên cạnh các tiết mục cá nhân, đêm diễn còn có nhiều màn kết hợp như Giá Mà Anh của Captain Boy và JEY B, Thành Phố Phía Đông của Vương Bình và Phùng Khánh Linh, hay Có Hẹn Với Thanh Xuân với sự góp mặt của Grey D, Vương Bình, Phùng Khánh Linh và Orange.