Tinh Hà Say Hi: Từng phải truyền nước vì kiệt sức, đội Wren Evans nhận "quả ngọt"

HHTO - Tối 11/7, tập 2 Tinh Hà “Say Hi” chính thức lên sóng, bùng nổ với 6 màn trình diễn mãn nhãn đến từ 6 đội thi. Đáng chú ý, đội Wren Evans đã phải truyền nước biển vì tập luyện quá sức.

Ca khúc Im Đợi Người Anh Thương (IDNAT) trong công diễn đầu tiên cùa Tinh Hà "Say Hi" đang khiến khán giả không ngừng cảm thán bởi giai điệu bắt tai, nhịp điệu tươi vui cùng vũ đạo cuốn hút mang hơi hướng K-Pop. Thông qua bài hát, khán giả thấy được giọng hát đặc trưng của từng người, đặc biệt là thành viên IVAN gây bất ngờ với màu giọng sang cùng khả năng hát tiếng Việt chuẩn chỉnh.

Phần trình diễn của team Wren Evans nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Đặc biệt, một khoảnh khắc hậu trường khiến nhiều khán giả thích thú là khi Thể Thiên chủ động phiên âm lời bài hát sang tiếng Anh để hỗ trợ IVAN luyện phát âm. Hành động vừa hài hước vừa tinh tế này không chỉ cho thấy sự gắn kết giữa các thành viên mà còn phản ánh nỗ lực của cả đội trong quá trình chuẩn bị cho sân khấu.

Màn phiên âm đầy hài hước của Thế Thiên.

Một điểm khác biệt của ca khúc này so với những tiết mục khác chính là sân khấu hoàn toàn không có vũ công phụ họa. Vì vậy, điều này đòi hỏi các Anh Trai phải tập trung cao độ cho vũ đạo, để hoàn thành màn trình diễn một cách chỉn chu nhất.

Đáng chú ý, đội của Wren Evans không có thành viên nào xuất thân với chuyên môn nhảy múa, khiến quá trình tập luyện càng thêm áp lực. Để hoàn thiện phần trình diễn, cả đội đã duy trì lịch tập kéo dài tới 10 tiếng mỗi ngày, thậm chí có thời điểm một số thành viên phải truyền nước vì kiệt sức.

Cả team dành 100% nỗ lực cho bài hát đầu tiên tại chương trình.

Cộng đồng mạng cũng dành lời khen cho Wren Evans đã hoàn thành xuất sắc vai trò đội trưởng, một mình đảm nhiệm nhiều vai trò để hoàn thiện bài hát. Người xem bất ngờ với khả năng làm việc nhóm của anh khi khéo léo khai thác được tiềm năng ở từng người trong đội.

Nhìn chung, tiết mục của đội Wren Evans đã góp phần không nhỏ làm nên sự bùng nổ cho tập 2 của chương trình. Cả 4 thành viên Wren Evans, CAPTAIN BOY, IVAN cùng Thể Thiên đã thành công tạo nên một bài hát bắt tai thu hút sự chú ý của cộng đồng người yêu nhạc.