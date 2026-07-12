HURRYKNG, WEAN, Đặng Hồng Hải nhắn nhủ fan sau Live Stage 1 Tinh Hà "Say Hi"

HHTO - Ngay sau khi Live Stage 1 của Tinh Hà “Say Hi” lên sóng, mạng xã hội tiếp tục náo nhiệt không chỉ bởi những màn trình diễn và kết quả của các đội mà còn bởi loạt chia sẻ đến từ các Anh Trai. Từ những đội trưởng lần đầu đảm nhận trọng trách, những nghệ sĩ thẳng thắn nhìn nhận bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót đến những lời cảm ơn dành cho đồng đội và ê-kíp, mỗi lời nhắn đều hé lộ thêm những câu chuyện phía sau sân khấu mà khán giả chưa từng được chứng kiến.

Là đội trưởng của ca khúc Xoay Vòng, HURRYKNG có lẽ là người nhiều tâm sự nhất sau khi chương trình phát sóng. Nam rapper cho biết bản thân từng không muốn đảm nhận vai trò đội trưởng khi bước vào Tinh Hà “Say Hi”, tuy nhiên sự tin tưởng và lựa chọn từ các thành viên đã trở thành động lực để anh quyết tâm thay đổi. HURRYKNG cho biết anh muốn quyết liệt hơn với những quyết định của mình, chủ động khám phá bản thân và chịu trách nhiệm với mọi lựa chọn trong quá trình thực hiện tiết mục.

Nam ca sĩ cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về màn trình diễn. Theo HURRYKNG, ca khúc được hoàn thiện sau nhiều lần chỉnh sửa, thu âm lại và đó là thành quả chung của cả đội. Anh nhấn mạnh những đóng góp của từng thành viên đã góp phần tạo nên một Xoay Vòng hoàn chỉnh, đồng thời gửi lời cảm ơn vì sự đồng hành của các anh em trong suốt quá trình thực hiện.

Những lời nhắn đầy cảm xúc đến từ "Đội trưởng Phạm" HURRYKNG.

Đáng chú ý, trước những lời động viên từ người hâm mộ khi Xoay Vòng chưa đạt thứ hạng như kỳ vọng, HURRYKNG khẳng định bản thân không buồn vì kết quả. Điều khiến anh vui nhất là cảm nhận được sự trưởng thành của chính mình sau hành trình này, đồng thời mong các thành viên trong đội không phải thất vọng vì tất cả đều đã cống hiến hết sức mình cho sân khấu.

Trong khi đó, CoolKid - đội trưởng của ca khúc 50 Cuộc Gọi Nhỡ lại mang đến một màu sắc khác với khoảnh khắc “check var” đầy hóm hỉnh sau Livestage 1. Thay vì những dòng tâm sự dài, nam rapper khiến người hâm mộ bật cười với màn tương tác ngắn nhưng đầy hài hước, thu hút đông đảo lượt bàn luận.

Màn "đòi công bằng" của CoolKid khiến fan chỉ biết "cười trừ".

WEAN cũng khiến nhiều khán giả xúc động khi bày tỏ niềm tự hào về các thành viên trong đội. Thay vì nhắc đến vai trò đội trưởng hay kết quả của tiết mục Cô Đơn Anh Cũng Vui, anh chàng khẳng định: “3 thành viên của mình sẽ tỏa sáng mà, đối với anh mấy anh em là số 1”, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ KIMLONG, Xuân Định KY và DILLAN trong chặng đường phía trước.

Đáp lại tình cảm của đội trưởng, DILLAN cũng có những trải lòng về hành trình của chính mình. Nam ca sĩ cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là thành tích mà là khi khán giả nhìn thấy sự thay đổi và tiến bộ của bản thân so với mùa trước. Dù thừa nhận mình vẫn chưa hoàn hảo, DILLAN khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến nhiều hình ảnh mới trong hành trình tại Tinh Hà “Say Hi”.

Điều còn đọng lại sau Live Stage 1 là niềm tin dàn Anh Trai dành cho nhau.

Ở một chia sẻ khác, Đặng Hồng Hải dành những lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ thành viên nhóm Bad Night cùng ê-kíp đã đồng hành phía sau sân khấu. Một chi tiết khiến nhiều khán giả chú ý là việc anh chủ động chụp lại phần credit của tiết mục để đăng lên broadcast cá nhân, thay vì để những cái tên ấy lướt qua ở cuối màn trình diễn. Hành động nhỏ nhưng đầy trân trọng này nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ khi anh không để những đóng góp thầm lặng phía sau ánh đèn bị lãng quên.

Đặng Hồng Hải dành lời tri ân đến những cái tên phía sau ánh đèn.

Live Stage 1 khép lại nhưng dường như dư âm cảm xúc của dàn Anh Trai vẫn còn nguyên vẹn. Không nói quá nhiều về thứ hạng hay kết quả, các nghệ sĩ lựa chọn dành những dòng chia sẻ để cảm ơn đồng đội, ê-kíp và người hâm mộ đã đồng hành cùng mình. Những tâm sự ấy không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về hành trình phía sau sân khấu, mà còn cho thấy điều quý giá nhất mỗi Anh Trai mang về đôi khi không nằm ở điểm số mà là sự trưởng thành sau từng đêm diễn và những con người đã cùng mình đi hết chặng đường.