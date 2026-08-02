Lâu lắm rồi mới thấy hiện tượng này trên bảng xếp hạng phòng vé Việt Nam

HHTO - Quả thực đã nhiều tháng rồi khán giả mới thấy chuyện này trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt Nam, và chắc hẳn hiện tượng này cũng không kéo dài.

Từ đầu năm 2026 đến giờ, phim Việt thường xuyên chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Năm nay được xem là mùa bùng nổ của điện ảnh Việt với ước tính khoảng 80 phim công chiếu. Có thể nói tuần nào cũng thấy phim Việt ra mắt, vào những kỳ nghỉ lễ dài thì tới 3-4 phim cùng đổ bộ. Đã có nhiều tuần phim Việt chiếm lĩnh cả 3 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng và phim nước ngoài chịu cảnh lép vé ở phòng vé.

Phim nước ngoài đang áp đảo BXH phòng vé.

Nhưng hiện giờ, mọi chuyện đã đảo chiều. Trong 5 phim ăn khách nhất hiện nay có tới 4 cái tên đến từ Hollywood hoặc Nhật Bản bao gồm Người Nhện: Khởi Đầu Mới, The Odyssey, Conan Movie 29: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ cùng Minions & Quái Vật. Chỉ có Thanh Âm Vượt Đại Dương là phim nội địa duy nhất lọt vào Top 5 này mà thôi.

Nhiều phim Việt ra mắt dịp Hè này chưa ăn khách như kỳ vọng.

Sở dĩ có màn đổi ngôi này là vì thời gian qua, phim Việt chưa có tác phẩm nào đủ ấn tượng để thu hút khán giả. Những dự án phát hành gần đây như Quỷ Bắt Hồn, Mẹ Ơi Về Nhà, Madame Thanh Sắc… đều không có doanh thu cao, nội dung không bắt trúng gu người xem, trong khi phim ngoại lại tung ra toàn thương hiệu lớn, có sẵn lượng fan đông đảo sẵn sàng mua vé.

Hai cái tên được kỳ vọng vào cuối tháng 8.

Tuy nhiên, phim ngoại sẽ không áp đảo được lâu trên bảng xếp hạng phòng vé Việt. Vì từ cuối tháng 8 này, rất nhiều phim Việt sẽ ra rạp để đón đầu kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài tới 5 ngày. Được kỳ vọng nhất lúc này là Hộ Linh Tráng Sĩ, rồi đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đều hứa hẹn sẽ bùng nổ doanh thu. Tuy có bối cảnh khác nhau, một ở thời nhà Đinh cách đây cả nghìn năm, một ở thời hiện đại, nhưng cả hai phim đều kể về những người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ non sông - chủ đề rất dễ kéo khán giả đến rạp.