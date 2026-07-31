Spider-Man: Brand New Day: Tom Holland ăn ý đến không ngờ bên chàng trai khác

HHTO - Cứ tưởng Tom Holland và Zendaya sẽ bắn tim tưng bừng trong "Spider-Man: Brand New Day" (Người Nhện: Khởi Đầu Mới), nhưng hóa ra Tom lại đầy ăn ý với một chàng trai.

Sau Spider-Man: No Way Home, Peter Parker đã phải trả một cái giá quá lớn để cứu lấy thế giới: Mất đi tất cả những người từng yêu thương mình. Không còn bất kỳ ai nhớ rằng cậu từng là Người Nhện. Và chính sự cô độc ấy mở màn cho hành trình Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới).

Người Nhện sống trong nỗi cô đơn khi không còn ai nhớ tới mình

Kịch bản vừa vặn, cảm xúc

Đúng như những chia sẻ trước đó của Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day thực sự là một phần phim giàu cảm xúc. Thay vì tiếp tục khai thác những cuộc chiến đa vũ trụ hay những mối đe dọa cấp độ tầm vĩ mô, bộ phim trở lại hành trình từ con số 0 tròn trĩnh của một chàng trai trẻ phải học cách sống chung với trách nhiệm lớn trên vai. Ở đó, Peter Parker vừa chiến đấu vì thành phố New York, vừa phải chiến đấu với chính sự cô độc bên trong mình.

Sau tất cả, cậu vẫn dõi theo cuộc sống của MJ và Ned, vẫn biết những điều đang xảy ra với những người từng quan trọng nhất với mình, nhưng lại không thể bước đến bên. Sự im lặng ấy vô tình trở thành một “bức tường thép” mà Peter tự xây dựng quanh bản thân. Điều làm cho khán giả vừa cảm thấy vừa đáng thương, vừa đáng trách vì nỗi sợ hãi quá lớn của cậu khi đối mặt với những người mình yêu thương.

Cậu vẫn dõi theo những người quan trọng với mình.

Nhưng càng theo dõi, người xem càng nhận ra rằng đó không phải sự hèn nhát mà là sự hy sinh của một chàng trai hiểu quá rõ siêu năng lực của mình có thể gây ra hậu quả như thế nào. Rằng Peter chấp nhận trở thành người duy nhất mang theo ký ức về một tình bạn, một tình yêu đã từng tồn tại chỉ để họ được sống một cuộc đời bình thường.

Bộ đôi trái dấu tạo nên điểm sáng bất ngờ

Một trong những điểm cộng thú vị nhất của phần phim chính là sự kết hợp giữa Tom Holland và Jon Bernthal trong vai Frank Castle. Những khán giả từng theo dõi nhân vật này chắc chắn không xa lạ với tính cách nóng nảy, bộc trực và cách xử lý vấn đề bất chấp hậu quả của Frank. Nếu Peter Parker luôn tin rằng mọi người đều có khả năng thay đổi, thì Frank lại là người sẵn sàng loại bỏ mối nguy trước khi nó kịp gây ra hậu quả.

Hai nhân vật gần như là hai thái cực đối lập. Một người đầy niềm tin vào những điều tốt đẹp, một người bị ám ảnh với những trải nghiệm đau thương trong quá khứ. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo nên một mối quan hệ vô cùng thú vị, vừa đối lập vừa ăn ý khi họ buộc phải hợp tác trong một nhiệm vụ bảo vệ New York khỏi một thế lực nguy hiểm.