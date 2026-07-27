Dàn siêu sao Marvel mới: Ryan Gosling gây bất ngờ, ai kế thừa Black Panther?

HHTO - Vũ trụ điện ảnh Marvel vừa kết nạp những thành viên mới, mở rộng tương lai dành cho các dị nhân và những câu chuyện mới.

Tóm tắt sự kiện: Ryan Gosling gia nhập MCU: Ký hợp đồng đảm nhận vai chính trong phim riêng Ghost Rider dự kiến ra mắt năm 2028, do Shawn Levy làm đạo diễn.

Ký hợp đồng đảm nhận vai chính trong phim riêng Ghost Rider dự kiến ra mắt năm 2028, do Shawn Levy làm đạo diễn. Black Panther thế hệ mới lộ diện: Nam diễn viên David Jonsson (Alien: Romulus) sẽ thủ vai Hoàng tử T'Challa II – người kế thừa danh xưng Báo Đen trong Black Panther 3.

Nam diễn viên David Jonsson (Alien: Romulus) sẽ thủ vai Hoàng tử T'Challa II – người kế thừa danh xưng Báo Đen trong Black Panther 3. Dàn X-Men huyền thoại tái xuất: Sự kiện Avengers: Doomsday quy tụ lại các ngôi sao kỳ cựu gồm Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Kelsey Grammer và Rebecca Romijn.

Sau hàng loạt những dự án gây tranh cãi và chưa thật sự gây tiếng vang, Vũ trụ điện ảnh Marvel gây chú ý trở lại với hàng loạt siêu phẩm được khán giả chờ đợi. Tại sự kiện San Diego Comic-Con, Marvel đã chính thức công bố hàng loạt dự án then chốt cho giai đoạn tiếp theo, bao gồm sự kiện lớn Avengers: Doomsday và những phim nối gót sau đó. Sự xuất hiện của những gương mặt ngôi sao mới cũng hứa hẹn thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ, đưa mảng phim siêu anh hùng trở lại đỉnh cao màn ảnh rộng.

Ryan Gosling hóa thân thành Ghost Rider

Một trong những thông tin gây bất ngờ tại sự kiện Comic-Con vừa qua là sự xuất hiện của nam tài tử Ryan Gosling. Ngôi sao từng được đề cử Oscar sẽ khoác lên mình chiếc áo da của Ghost Rider - Ma Tốc Độ trong dự án cùng tên, dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2028.

Đảm nhận vai trò đạo diễn cho Ghost Rider là Shawn Levy, người từng gặt hái thành công rực rỡ với Deadpool & Wolverine. Bộ đôi nhà làm phim - diễn viên này cũng đã có thời gian hợp tác ăn ý trong dự án Star Wars: Starfighter, và giờ đây sẽ hợp sức mang hình ảnh tay đua cự phách với chiếc đầu lây tóe lửa trở lại, sau khi từng gây tiếng vang qua màn thể hiện của Nicolas Cage vào nhiều thập kỷ trước.

Công bố Black Panther mới

Ngoài Ghost Rider, đạo diễn Ryan Coogler cũng chính thức xác nhận trở lại ghế chỉ đạo cho phần phim thứ ba của thương hiệu Black Panther. Xuất hiện trên sân khấu cùng Letitia Wright (vai Shuri) và Winston Duke (vai M'Baku), vị đạo diễn đã giới thiệu sao nam đang lên David Jonsson trong vai trò Báo Đen mới.

Jonsson sẽ vào vai Hoàng tử T'Challa II (Toussaint), con trai của cố Quốc vương T'Challa (do Chadwick Boseman thủ vai). Phần phim mới sẽ tập trung vào hành trình trưởng thành và đón nhận sứ mệnh bảo vệ quê hương của nhân vật này. Trước cơ hội khoác lên mình tấm áo siêu anh hùng đại diện cho cả nền văn hóa rực rỡ này, Jonsson xúc động và hứa hẹn mang đến một màn trình diễn thuyết phục trên màn ảnh, có thể làm cho Chadwick Boseman tự hào.

David Jonsson thể hiện Black Panther thế hệ mới.

Dàn sao X-Men nguyên bản hội ngộ

Ngoài những cái tên hoàn toàn mới gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel, khán giả còn bày tỏ sự phấn khích trước danh sách những diễn viên trở lại với vai diễn của mình trong thế giới dị nhân X-Men. Các nhân vật này đều đã xác nhận tái xuất thông qua siêu phẩm Avengers: Doomsday.

Sự kiện đa vũ trụ này sẽ là nơi quy tụ những gương mặt đã gắn liền với ký ức của khán giả từ những năm 2000 như Patrick Stewart trong vai Giáo sư X, Ian McKellen trong vai Magneto, James Marsden trong vai Cyclops, Kelsey Grammer trong vai Beast, và Rebecca Romijn trong vai Mystique (Raven Darkhölme).

Việc dàn dị nhân "đời đầu" sánh vai cùng các siêu anh hùng hiện tại trong cuộc chạm trán với Doctor Doom (Robert Downey Jr. thủ vai) hứa hẹn đưa tác phẩm lên tầm Endgame, đồng thời mở ra viễn cảnh mới đầy mong chờ cho MCU.

Sadie Sink sẽ thủ vai gì?

Trước khi đến với sự kiện Doomsday, khán giả còn có dịp thưởng thức phần tiếp theo của Người Nhện mang tên Spider-Man: Brand New Day. Trong đó bên cạnh sự trở lại của đôi vợ chồng Tom Holland - Zendaya trong vai Peter Parker và MJ, thì màn góp mặt của Sadie Sink cũng dấy lên nhiều đồn đoán.

Khán giả tò mò Sadie Sink thể hiện nhân vật nào trong MCU.

Hiện tại, vai trò thật sự của ngôi sao Stranger Things trong dự án vẫn chưa được xác nhận. Có người cho rằng cô sẽ thủ vai Gwen Stacy - bạn gái mới và Người Nhện nữ của Marvel, song có người khẳng định cô sẽ trở thành Jean Grey mới. Cho dù là với vai trò nào, Sadie Sink chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm trong phim, và cũng sẽ góp mặt nổi bật trong cuộc chiến chống lại Doctor Doom lần này.